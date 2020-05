Recovery fund, la proposta franco-tedesca: 500 miliardi a fondo perduto

Un bazooka da 500 miliardi di euro, a fondo perduto, raccolti sul mercato attraverso bond della Commissione europea, destinati ai Paesi ai più colpiti dall’emergenza sanitaria. Questa la proposta che Francia e Germania lanciano per ritrovare l’unità a 27 attorno al “Recovery Fund”.

Anche se il piano richiede ancora il consenso di tutti i Paesi del blocco, sarebbe un grande passo verso la mutualizzazione del debito, un tempo un tabù per i governi tedeschi che temono che i loro contribuenti debbano sopperire all’irresponsabilità fiscale di altri.

Le obbligazioni andranno sul mercato usando come garanzia per gli investitori il bilancio dell’Unione del 2021-2027 e che saranno destinati. In più i fondi, come dicevamo, verranno concessi a titolo di sovvenzioni, non prestiti, a disposizione delle regioni e dei settori più colpiti dalla pandemia.

“Non è un accordo dei 27 paesi dell’Unione europea, è un accordo franco-tedesco. Ma non c’è accordo fra i 27 se prima non c’è un accordo franco-tedesco”, ha sottolineato il presidente francese Emanuel Macron, aggiungendo che “ora è la Commissione europea che deve presentare la sua proposta. Dovrà costruire un’unanimità attorno a questo accordo. C’è ancora del lavoro da fare, ma è un passo avanti senza precedenti”.

“Accolgo con favore la proposta costruttiva fatta da Francia e Germania. Riconosce la portata e le dimensioni della sfida economica che l’Europa deve affrontare e giustamente pone l’accento sulla necessità di lavorare su una soluzione con il bilancio europeo al centro. Ciò va nella direzione della proposta su cui sta lavorando la Commissione, che terrà conto anche delle opinioni di tutti gli Stati membri e del Parlamento europeo” ha commentato la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen.

La proposta avanzata da Germania e Francia sul Recovery Fund “rappresenta un buon passo in avanti che va nella direzione sin dall’inizio auspicata dall’Italia per una risposta comune ambiziosa alla pandemia” fanno sapere fonti di Palazzo Chigi, secondo cui “una dimensione di 500 miliardi di euro di soli trasferimenti è senz’altro un buon punto di partenza. Da qui si può rendere il fondo ancora più consistente nel quadro del budget europeo”.

Positivo anche i giudizio della numero uno della Bce, Christine Lagarde:

“Le proposte franco-tedesche sono ambiziose, mirate e, naturalmente, benvenute.Aprono la strada a un’emissione di debito a lungo termine effettuata dalla Commissione europea e soprattutto permettono di attribuire aiuti diretti importanti a favore degli Stati più colpiti dalla crisi”, ha dichiarato in un’intervista pubblicata stamani su Les Echos, Handelsblatt, Corriere della Sera e El Mundo.

Commentando la recente sentenza della Corte Costituzionale tedesca secondo cui la Bce ha superato i suoi poteri con gli acquisti di titoli sovrani, Lagarde ha detto che la banca centrale tedesca ha l’obbligo di eseguire le decisioni di Francoforte.

“Secondo il Trattato, tutte le banche centrali nazionali dovrebbero partecipare pienamente alla determinazione e all’attuazione della politica monetaria nell’area dell’euro”.

La numero uno della Bce ritiene poi che “i termini del Patto di stabilità e crescita debbano essere rivisti” e che il Patto vada “semplificato prima che si pensi a reintrodurlo, quando saremo usciti da questa crisi”.