Recessione: cos’è, gli impatti sulle persone e i rischi per l’Italia

Negli ultimi mesi si sente spesso parlare di recessione, uno spettro che aleggia sull’economia globale frenando consumi, investimenti e penalizzando le performance dei mercati finanziari. Vediamo nel dettaglio cosa si intende per recessione, quali impatti determina nel concreto sulle famiglie e le imprese e cerchiamo da ultimo di capire quanto siano concreti i pericoli per l’Italia.

Cos’è la recessione

Con il termine “recessione” si indica una fase caratterizzata da un calo generale dell’attività economica che dura diversi mesi. Quando la situazione è particolarmente grave e si prolunga per anni, si parla invece di una “depressione”. Le recessioni sono fisiologiche e si alternano ciclicamente alle fasi espansive dell’economia.

La misura principale per definire una recessione è il Prodotto Interno Lordo. Una cosiddetta “recessione tecnica” si verifica in presenza di due trimestri consecutivi di riduzione del Pil, mentre una recessione economica in senso più esteso è connotata da un calo della produttività, dei redditi e dei consumi, oltre a un aumento della disoccupazione.

Alcuni segnali possono anticipare la possibilità di una recessione, come l’inversione della curva dei rendimenti, un calo della fiducia dei consumatori, tracolli del mercato azionario e squilibri nel mercato dell’occupazione. Tra le possibili cause possono esserci crisi finanziaria o politica, shock esogeni come guerre, pandemie, catastrofi naturali o una pluralità di concause.

Gli impatti sull’economia

Tra le principali conseguenze della recessione spicca la riduzione della produttività, in scia al rallentamento della domanda di beni e servizi. Questo comporta una contrazione dei margini e della redditività delle imprese, che possono andare incontro a difficoltà finanziarie e potenziali default.

Per far fronte a queste problematiche, le aziende tendono a tagliare il personale per contenere i costi, provocando un aumento del tasso di disoccupazione, che a sua volta incide sul reddito disponibile e sulla fiducia dei consumatori frenando ulteriormente le spese per beni e servizi.

La riduzione dei profitti e dei redditi a sua volta rende più difficoltoso l’accesso al credito per famiglie e imprese, che devono sostenere costi di indebitamento più elevati. Dinamica particolarmente significativa in un contesto macroeconomico come quello attuale, in cui le banche centrali hanno alzato vertiginosamente i tassi di interesse per contrastare l’inflazione dilagante.

Una fase recessiva è caratterizzata anche da un calo degli investimenti privati, con le imprese meno propense a destinare risorse in nuovi progetti a causa dell’incertezza, e da un aumento del debito pubblico, in scia alle misure dei governi per stimolare la ripresa, con conseguenze negative in termini di rischio Paese e sui mercati finanziari (ad esempio con la temuta risalita dello spread Btp-Bund).

Banche centrali avanti con l’inasprimento monetario

Questa settimana la Fed e la Bce hanno ulteriormente alzato i tassi di interesse di 25 punti base. Negli Usa, i Fed Funds rate sono saliti al range 5-5,25% mentre in Europa il tasso di rifinanziamento principale si attesta al 3,75%, quello di rifinanziamento marginale al 4,0% e quello sui depositi presso la Bce al 3,25%.

Nel caso della banca centrale americana, la sensazione comune è che si possa trattare dell’ultima stretta monetaria di questo ciclo. Tuttavia, il costo del denaro verrà probabilmente mantenuto su livelli elevati per un certo periodo di tempo e non è possibile prevedere tagli nel breve periodo.

Il numero uno della Fed, Jerome Powell, ha dichiarato che le possibilità di schivare una recessione sono più elevate rispetto ai rischi che essa si verifichi. Tuttavia, non si può escludere uno scenario di blanda recessione, seppur meno probabile rispetto ad una modesta crescita.

L’istituto di Francoforte invece ha segnalato nuovi rialzi in arrivo e la presidente Christine Lagarde ha chiarito che il lavoro non è terminato. I tassi, infatti, non si trovano ancora su livelli sufficientemente restrittivi, alla luce delle persistenti pressioni al rialzo sui prezzi e i salari. Per quanto riguarda l’andamento economico, Lagarde ha ravvisato divergenze tra i settori dell’economia, con un peggioramento delle prospettive nel manifatturiero e una buona tenuta dei servizi.

In ogni caso, l’approccio delle banche centrali è chiaro: le conseguenze di una modesta recessione fanno meno paura rispetto ad una fase prolungata di inflazione, motivo per cui è meglio rischiare di alzare troppo i tassi rispetto a non intervenire tempestivamente.

C’è rischio recessione? Il sondaggio del WEF

Pochi giorni fa è stata diffusa l’analisi ‘Chief Economists Outlook’ del World Economic Forum (Wef), che evidenzia la grande incertezza relativa alle prospettive economiche globali. Secondo i risultati del report, infatti, il 45% degli esperti considera probabile una recessione globale nel 2023, mentre un altro 45% la ritiene improbabile.

Tre quarti degli intervistati rimangono pessimisti sull’outlook dell’economia europea, mentre metà di essi teme una recessione negli Usa.

È opinione comune, invece, che la riapertura della Cina dopo la fine della politica Zero Covid possa fungere da volano per i mercati asiatici.

I rischi di recessione per l’Italia

La lettura preliminare sul Pil italiano del primo trimestre 2023 ha evidenziato una crescita congiunturale dello 0,5%, nettamente superiore allo 0,2% mediamente previsto dagli analisti.

L’economia italiana sembra dunque poter evitare ancora la recessione, mostrando una certa resilienza dei consumi, degli investimenti e dell’occupazione, seppur con squilibri che determinano una carenza di manodopera in alcuni segmenti, mentre la ripresa disomogenea a livello globale frena parzialmente l’export.

La fiducia dei consumatori e delle imprese è in recupero, secondo i dati di aprile. Preoccupa invece la risalita dell’inflazione, che ad aprile è tornata a crescere all’8,3% dal 7,6% di marzo. A trainare la nuova accelerazione è stato soprattutto l’incremento su base tendenziale dei prezzi dei beni energetici non regolamentati (da +18,9% a +26,7%), mentre gli alimentari evidenziano un’attenuazione della crescita su base annua.

Sarà dunque necessario attendere nuovi dati per definire più correttamente il quadro economico italiano.

Le previsioni del FMI

Per avere un’idea delle previsioni di crescita possiamo rifarci alle stime contenute nel World Economic Outlook del Fondo Monetario Internazionale. Per quanto riguarda l’Italia, il report indica nel 2023 una crescita del Pil pari allo 0,7%, seguita da un +0,8% nel 2024.

Con riferimento agli Usa, gli esperti stimano prevedono un +1,6% quest’anno e un +1,1% nel 2024, mentre l’area euro è attesa in crescita dello 0,8% nel 2023 e dell’1,4% nel 2024.