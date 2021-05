RC auto: Antitrust accende i fari su comparatori prezzi, sospetta intesa con assicurazioni

Comparatori di prezzo e di imprese di assicurazioni finiscono nel mirino dell’Autorità Antitrust per sospetta intesa sulle polizze Rc auto.

Lo ha annunciato in una nota l’Autorità garante per la concorrenza ed il mercato, spiegando di aver avviato un’istruttoria nei confronti di un pacchetto consistente di società: 6Sicuro, CercAssicurazioni.it (“Segugio”), Daina Finance, Rappresentanza Generale per l’Italia (“ComparaMeglio”), Facile.it Broker di Assicurazioni, Allianz Direct, Admiral Intermediary Services, B2C Innovation, Bene Assicurazioni, Compagnia Assicuratrice Linear, Compagnia Italiana di Previdenza, Assicurazioni e Riassicurazioni, FIT, Genertel, HDI Assicurazioni, Prima Assicurazioni, Quixa Assicurazioni, Verti Assicurazioni e Zurich Insurance.

Rc auto: obiettivo dell’indagine, scovare possibile cartello

L’istruttoria è diretta ad accertare se le società che offrono servizi di comparazione di prezzo e le imprese assicurative coinvolte nel procedimento abbiano realizzato un’intesa restrittiva della concorrenza tramite uno scambio di informazioni sensibili sulle condizioni economiche di vendita diretta delle polizze per la responsabilità civile auto.

Secondo l’Autorità, le società avrebbero scambiato – costantemente e con regolarità – informazioni sensibili sulle condizioni economiche di vendita delle polizze RCA attraverso la condivisione di report elaborati e distribuiti dalle società di comparazione di prezzo. L’intesa, inoltre, sarebbe stata realizzata almeno dal 2012 e si sarebbe verificata anche durante il periodo del primo lockdown imposto dal Governo per contrastare il diffondersi del Covid-19.

In particolare, grazie all’attuazione dell’intesa, le imprese assicurative sarebbero state in condizione di praticare ai consumatori premi più elevati per le polizze RCA, tramite politiche di sconti attenuati dalla conoscenza delle strategie commerciali e della politica di prezzo dei concorrenti nel segmento della vendita diretta.

I funzionari dell’Autorità giovedì 20 maggio hanno svolto ispezioni nelle sedi delle società 6Sicuro, CercAssicurazioni.it, Facile.it, Admiral Intermediary, B2C Innovation e Linear.

Il preventivatore dell’Ivass

Per ottenere un preventivo per la propria polizza è possibile utilizzare il nuovo preventivatore rapido e gratuito dell’Ivass, l’istituto di vigilanza del mondo assicurativo. Al Preventivatore pubblico r.c. auto si accede in modo diretto, senza necessità di registrazione. E’ sufficiente collegarsi all’indirizzo www.preventivass.it, raggiungibile anche dal sito WEB dell’Ivass Per attivare il servizio basta compilare un breve questionario fornendo le informazioni necessarie per la copertura assicurativa e attendere 30 secondi per vedere visualizzati i preventivi disponibili sul mercato. Per l’assistenza all’utenza, è attivo il servizio di Contact Center telefonico (numero verde: 800 184801) attivo nei giorni lavorativi dalle ore 08.30 alle ore 16.30.