Rc auto: il nuovo preventivatore Ivass per le polizze

Quando si parla di assicurazione Rc auto il primo pensiero è quello di risparmiare. Buona partenza è verificare i vari prezzi offerti dalle compagnie. Così consente di confrontare i prezzi per l’assicurazione r.c. auto praticati dalle compagnie assicurative che operano in Italia il Preventivatore pubblico realizzato da Ivass, l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e il Ministero per lo Sviluppo economico.

Rc auto: come funziona il preventivatore

Il preventivatore mette a confronto il contratto base r.c. auto offerto da ciascuna impresa e l’utente può richiedere condizioni aggiuntive e personalizzare la copertura per renderla maggiormente aderente alle proprie esigenze. In sostanza si tratta di un’applicazione WEB che consente di confrontare i prezzi delle coperture assicurative relative al contratto base r.c. auto e delle eventuali condizioni/clausole aggiuntive proposte dalle imprese di assicurazione operanti in Italia nel ramo r.c. auto.

Si ricorda che il contratto base rc auto è quello previsto dal Decreto del Ministero Sviluppo Economico 11 marzo 2020, n. 54, Trattasi di uno schema di contratto che consente al consumatore (una volta perfezionato il contratto) di adempiere all’obbligo assicurativo di responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore. Il Contratto base r.c. auto è adottato da tutte le imprese di assicurazione operanti in Italia nel ramo r.c. auto, con ciò si garantisce una reale e concreta comparabilità tra le offerte assicurative proposte.

Il servizio che offre il Preventivatore è rapido e gratuito. Al Preventivatore pubblico r.c. auto si accede in modo diretto, senza necessità di registrazione. E’ sufficiente collegarsi all’indirizzo www.preventivass.it, raggiungibile anche dal sito WEB dell’IVASS. Per attivare il servizio basta compilare un breve questionario fornendo le informazioni necessarie per la copertura assicurativa e attendere 30 secondi per vedere visualizzati i preventivi disponibili sul mercato. Per l’assistenza all’utenza, è attivo il servizio di Contact Center telefonico (numero verde: 800 184801) attivo nei giorni lavorativi dalle ore 08.30 alle ore 16.30.