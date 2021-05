Ray Dalio: i libri preferiti dal numero uno del più grande hedge fund del mondo

Ray Dalio è il fondatore di Bridgewater Associates, il più grande hedge fund del mondo, la cui fortuna personale è stimata da Forbes nel gennaio 2020 in 18,7 miliardi di dollari. Una carriera dedicata agli investimenti dopo aver conseguito un master Mba all’università di Harward.

Figlio di un musicista jazz italoamericano e di una casalinga, da giovane Ray Dalio ha iniziato ad investire in Borsa per poi grazie ai suoi investimenti diventare uno degli investitori più importanti e ricchi al mondo. Recentemente ha lanciato un assist al Bitcoin, definendo la criptovaluta “un’invenzione straordinaria che ha inventato un nuovo tipo di denaro con un sistema programmato al computer, che ha funzionato per circa 10 anni e sta rapidamente guadagnando popolarità sia come tipo di denaro che come riserva di valore: è un risultato incredibile”.

Ray Dalio: i suoi libri preferiti

Il successo di Ray Dalio non è connesso solo con la sua attività di investitore ma anche con quella di divulgatore e formatore. Ray Dalio ha scritto alcuni libri che sono entrati nella storia della formazioni nel trading online. Tra i libri di Ray Dalio più famosi ci sono il saggio “Come funziona la macchina economica, un modello per capire cosa sta succedendo adesso” pubblicato nel 2008 e il libro “Principles: Life Work” del 2011 nel quale sono elencati 200 principi a metà strada tra logica e filosofia per investire in modo consapevole.

Ma quali sono le letture preferite da Ray Dalio nel suo attico newyorkese? Ne ha provato a fare una lista il sito www.mostrecommendedbooks.com.