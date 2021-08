“Quattro cose da considerare prima di investire in criptovalute”

L’investimento in criptovalute è oggi un po’ meno combattuto dai consulenti finanziari rispetto al recente passato, anche se alcuni degli avvertimenti da sempre associati al Bitcoin restano ancora attuali.

Secondo l’ultimo sondaggio della Financial planning association (2021 Trends in

Investing Survey) il 14% dei consulenti usa o consiglia già le criptovalute ai propri clienti (contro l’1% dell’anno scorso). Più di un quarto (26%) dei consulenti prevede, inoltre, di consigliare o aggiungere criptovalute ai portafogli dei propri clienti nel prossimo anno.

La financial planner certificata Anika Hedstrom ha raccolto in quattro punti gli aspetti più importanti da considerare prima di acquistare criptovalute a scopo di investimento.