Quanto guadagna arbitro di serie A?

La partita tra Napoli e Salernitana, che potrebbe assegnare lo scudetto alla squadra di Luciano Spalletti, si giocherà oggi alle ore 15 al posto di ieri, come era stato originariamente previsto. La richiesta di spostare la partita era emersa in una riunione tra il prefetto di Napoli, Claudio Palomba, il sindaco Gaetano Manfredi, il questore Alessandro Giuliano e il presidente del club, Aurelio De Laurentiis, per motivi di ordine pubblico. Infatti, lo spostamento permette di concentrare gli eventuali festeggiamenti e gli sforzi per garantire l’ordine pubblico in una giornata soltanto. Marcenaro sarà l’arbitro della partita, una responsabilità importante.

Quando guadagna un arbitro

Parlando nello specifico dell’ambito arbitrale, un arbitro di serie A può guadagnare dai 3.800 ai 5.800 euro a partita, a seconda del ruolo che ricopre all’interno del match. Inoltre, è presente anche una retribuzione fissa legata al numero di partite e ai diritti di immagine, che varia da un minimo di 45 mila euro fino a un massimo di 80 mila euro all’anno. Da aggiungere alla somma totale ci sono anche i rimborsi legati all’alloggio e al viaggio.

Gli addizionali percepiscono circa 1.000 euro a partita, mentre al quarto uomo vanno solo 500 euro. In Coppa Italia, invece, le cifre sono decisamente più basse, con una media di 1.000 euro a gara per i direttori di gara, anche se per la Supercoppa la remunerazione arriva al livello della prima categoria.

Ma non è solo la Serie A a offrire opportunità all’ambito arbitrale. In Serie B, ad esempio, un arbitro guadagna 1.700 euro a partita, mentre nelle categorie inferiori i compensi calano ulteriormente. In Serie C, ad esempio, un arbitro può guadagnare dai 200 ai 150 euro a partita, mentre in Serie D la cifra scende ai 60-40 euro a partita. Nell’Eccellenza, invece, il guadagno varia dai 35 ai 100 euro, compreso il rimborso per lo spostamento, mentre per le giovanili è previsto solo il rimborso per lo spostamento.

Nonostante la Serie A rappresenti l’apice della carriera arbitrale, anche le categorie inferiori offrono opportunità interessanti e sono un ottimo modo per fare gavetta e farsi notare, con l’ambizione di fare carriera e arrivare ai vertici di questa particolare professione. In ogni caso, l’arbitro resta una figura centrale del gioco del calcio e la sua preparazione atletica costante rappresenta un aspetto fondamentale per svolgere al meglio questo lavoro. Infatti, gli arbitri devono essere in grado di correre per tutto il campo e seguire le azioni di entrambe le squadre, oltre a dover affrontare critiche anche per via dell’introduzione del Var e della riduzione dell’uso della tecnologia in questi primi anni di utilizzo in Italia.