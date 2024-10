Quanto costa vivere nelle città americane

Sta diventando virale una lista pubblicata da GOBankingRates che mostra quanto costa vivere nelle 50 città più grandi d’America nel 2024. L’elenco, messo insieme misurando i dati del Censimento degli Stati Uniti, di Zillow, di BestPlaces e del Bureau of Labor Statistics, stabilisce che “vivere comodamente” significa avere esigenze che non superano il 50% del proprio reddito.

Si tratta della cosiddetta regola del 50-30-20, secondo la quale il 50% del proprio reddito serve a coprire i costi della vita, il 30% è spendibile e il 20% rimane nei risparmi.

Regola del 50-30-20: cosa significa

La regola del 50/30/20 è un metodo semplice ed efficace per gestire le finanze personali, che aiuta a mantenere l’equilibrio tra spese quotidiane, risparmi e momenti di svago. Significa che lo stipendio mensile si può suddividere in un 50% destinato alle necessità, come le spese essenziali, come l’affitto o il mutuo, le bollette, la spesa alimentare, i trasporti e le assicurazioni. Il 30% invece è destinato allo svago, ossia spese non essenziali, ovvero tutto ciò che permette di godere del tempo libero come attività ricreative, viaggi, cene fuori, shopping e abbonamenti a servizi di intrattenimento. Infine un 20% viene dedicato al risparmio e debiti. Potrebbe essere utile per costruire un fondo d’emergenza, pianificare investimenti futuri, o ripagare prestiti o mutui.

Le città più care in cui vivere negli States

Tra le otto città più costose degli Stati Uniti, i maggiori centri abitati della California occupano ben sei posti nella lista. La città meno costosa della lista di GOBankingRates richiede uno stipendio di poco inferiore ai 65.000 dollari all’anno, mentre la più costosa supera i 250.000 dollari per vivere comodamente.

La città più grande e meno costosa in cui trasferirsi nel 2024? Detroit è quella più favorevole dal punto di vista finanziario, con uno stipendio “confortevole” stimato in 64.849 dollari e un costo della vita stimato in 32.424 dollari. Detroit ha anche un alto tasso di abbandono dei residenti, con 8.871 persone che si sono trasferite tra il 2021 e il 2022.

La grande città con lo stipendio più alto richiesto per vivere comodamente è invece San Jose, in California, con ben 265.926 dollari necessari per pagare un costo della vita di 132.963 dollari all’anno. San Francisco non è lontana dal secondo posto, con 252.878 dollari come stipendio necessario per vivere comodamente. Secondo i dati forniti, quasi 15.000 persone si sono trasferite da San Francisco tra il 2021 e il 2022.

Oltre 113 mila persone in fuga da New York

La città con la più alta perdita di popolazione nello stesso periodo di tempo è New York City, che ha perso 113.580 residenti. Secondo GOBankingRates, lo stipendio richiesto per vivere comodamente nella grande mela è di 175.909 dollari.

Phoenix è invece la città che è cresciuta di più in termini di popolazione, guadagnando 18.337 residenti tra il 2021 e il 2022. La popolazione stimata è ora di 1.609.456 abitanti. Il costo della vita nella capitale dello Stato dell’Arizona è invece di circa 54.460 dollari all’anno.

Gli ultimi dati sull’inflazione

Ad agosto 2024, l’inflazione negli Stati Uniti ha mostrato un andamento misto. Nella sua componente core, che esclude i prezzi di alimentari ed energia, l’inflazione è risultata leggermente superiore alle aspettative, mentre l’inflazione headline, che include tutte le categorie, ha centrato le previsioni del mercato.

Secondo il Bureau of Labour Statistics (BLS), i prezzi al consumo sono cresciuti dello 0,2% su base mensile, lo stesso incremento di luglio e in linea con le attese degli analisti. Su base annua, l’inflazione generale è aumentata del 2,5%, confermando le aspettative del mercato e segnando il più piccolo aumento su 12 mesi dal febbraio 2021. Il settore energetico ha registrato un calo del 4,0% annuo, mentre i prezzi alimentari sono cresciuti del 2,1% negli ultimi 12 mesi.