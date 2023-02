Miliardari, in quali città vivono?

Quanti milionari e miliardari vivono nelle città più ricche del mondo? Il Rapporto Henley Global Citizens, in collaborazione con New World Wealth, ha stilato la classifica delle città più ricche del mondo. Anche se non si tratta di metriche esaustive, queste misurazioni della ricchezza privata aiutano a mettere in prospettiva la salute finanziaria e l’attività economica di alcune delle città più ricche del mondo.

La classifica delle città dove risiedono i miliardari

Guardando alle città e le regioni con la maggiore concentrazione di milionari nel mondo, ciascuno con un patrimonio netto superiore a 1 milione di dollari, il Nord America si distingue per la presenza di sette città tra le più ricche, per numero di miliardari.

In particolare, gli Stati Uniti hanno cinque città tra le prime 10, compreso il primo posto di New York.

L’Asia è la seconda regione con il maggior numero di milionari, con sei città. Non a caso, la Cina ospita tre di queste città, tra cui Hong Kong. L’Europa si colloca al terzo posto con cinque città, anche se solo Londra entra nella top 10 della classifica. Infine, l’Oceania ha due città nella lista, entrambe situate in Australia.

New York è la città più ricca del mondo: ospita 345.600 milionari con un patrimonio privato totale che supera i 3.000 miliardi di dollari. New York ospita molte aziende Fortune 500 ed è il cuore finanziario degli Stati Uniti, con la Borsa di New York e il Nasdaq situati nella Grande Mela. Inoltre, il mercato immobiliare della città è noto per essere costoso, con valori immobiliari e affitti alle stelle.

Tokyo è il centro economico del Giappone ed è una delle città più importanti al mondo per gli affari e la finanza. La città ospita 304.900 milionari residenti, il che la rende la seconda città con il maggior numero di milionari al mondo. La città più grande del Giappone ospita la Borsa di Tokyo, una delle più grandi borse dell’Asia per capitalizzazione di mercato. Tokyo è anche un importante centro bancario e assicurativo e ospita molte multinazionali come Honda e Sony.

La Baia di San Francisco vanta 276.400 milionari. È conosciuta come la mecca dell’innovazione tecnologica e, di conseguenza, la regione ha un’alta concentrazione di persone ricche. San Francisco ha anche il reddito familiare mediano più alto del Paese. Il numero di milionari è cresciuto costantemente negli ultimi 10 anni e, se le tendenze degli ultimi anni si confermeranno, San Francisco potrebbe diventare il primo polo milionario entro il 2040.

In Ue, Londra è stata per anni la città più ricca del mondo, ma nell’ultimo decennio si è registrato un deflusso di milionari. Oggi, con 272.400 milionari, la città occupa una posizione più umile. Londra è nota per i suoi settori finanziari e commerciali e attira un numero significativo di professionisti con alti redditi che contribuiscono alla sua reputazione di centro di ricchezza e lusso.

Singapore ha una delle più alte densità di famiglie milionarie in Asia, con oltre il 5% delle famiglie che possiedono un patrimonio finanziario netto di almeno 1 milione di dollari. Ciò è dovuto in parte alla forte crescita economica del Paese e al favorevole ambiente imprenditoriale, che ha attirato nel Paese molti individui e famiglie facoltosi. Inoltre, la stabilità politica, il basso tasso di criminalità e l’elevato tenore di vita di Singapore hanno contribuito ad accrescere la sua attrattiva come luogo di vita e di lavoro.

Guardando alle città più in crescita per i ricchi, ci sono luoghi ben consolidati per gli individui con un alto patrimonio netto. Alcune di esse sono in cima alle classifiche da decenni, mentre altre sono meno conosciute.

Ma quali sono le città in più rapida crescita per i miliardari? Nel 2022, le città con forti industrie del petrolio e del gas come Riyadh, Sharjah, Dubai, Luanda, Abu Dhabi, Doha e Lagos hanno registrato una crescita eccezionale. Le città degli Emirati Arabi Uniti sono diventate calamite per milionari, attirando oltre 4.000 milionari nel 2022. Negli Stati Uniti, alcuni Stati fiscalmente favorevoli come il Texas e la Florida sono diventati la patria di aziende americane che vi hanno trasferito le loro sedi centrali.

Guardando al futuro, le aziende e le persone con un elevato patrimonio netto si sposteranno inevitabilmente dove saranno trattate meglio. I Paesi che vogliono attrarre persone facoltose dovranno applicare politiche fiscali favorevoli insieme ad altri fattori come la qualità della vita, la sicurezza, l’istruzione e l’accesso ai servizi che i residenti ultra ricchi apprezzano.