Quanto avresti guadagnato oggi investendo 10 anni fa in questi big Usa

JP Morgan e Disney, due big Usa che operano in ambiti diversi, uno nel mondo degli affari e della finanza e l’altro nell’entertaiment. Se avessimo investito 10 anni fa mille dollari oggi quanto avremmo in tasca?

I conti li fa la Cnbc. Partendo dalla grande banca d’affari guidata da Jamie Dimon la scorsa settimana sono stati resi noti gli utili trimestrali migliori del previsto. Nel suo comunicato, la banca ha dichiarato che “l’impatto dei tassi più alti” ha rafforzato i suoi risultati, così come il suo margine di interesse. L’ utile è salito del 5% a 9,18 miliardi, circa 2,65 dollari per azione . La stima media degli analisti era di 2,35 dollari per azione. Le entrate sono aumentate del 5% per 29,9 miliardi di dollari, superando anche qui le stime degli analisti di circa $ 1,5 miliardi.

Ebbene alla luce di queste cifre, se avessi investito in JP Morgan 10 anni fa, quella decisione sarebbe stata ripagata: un investimento di 1.000 dollari effettuato il 12 aprile 2009 vale poco più di 4.200 dollari a partire dal 12 aprile 2019, con un rendimento totale di circa il 326%.

Un altro big a stelle e strisce è il gigante dei media Disney che pochi giorni fa ha lanciato il suo guanto di sfida a Netflix, annunciando da novembre la sua nuova piattaforma di streaming video Disney+ con prezzo di abbonamento più basso rispetto a quello di Netflix. Il titolo Disney a Wall Street è cresciuto del 12% e per la piattaforma di streaming prevede di spendere circa 1 miliardo di dollari di contenuti originali nel 2020 e 2 miliardi entro il 2024. L’attuale prezzo delle azioni della Disney si aggira intorno ai 130 dollari per azione. Calcoli alla mano, secondo la CNBC, se avessi investito 1.000 dollari il 15 aprile 2009, avrebbe valso più di 7.600 dollari a partire dal 15 aprile 2019, con un rendimento totale superiore al 660%.