Quali sono le star dei reality show più ricche d’Italia?

Conosciuti e amati in tutta Italia, i reality show sono uno dei programmi televisivi più popolari del momento. Tra le star dei reality italiani, alcune hanno raggiunto livelli di successo e di ricchezza che pochi possono immaginare. Un nuovo studio ha rivelato i 5 personaggi più ricchi del mondo dei reality show italiani.

Indice La classifica delle star dei reality show più ricche

La classifica delle star dei reality show più ricche

Elettra Lamborghini – € 9 milioni

La prima nella lista delle star più redditizie dei reality italiani è Elettra Lamborghini (nella foto sopra), nipote del fondatore di Lamborghini, Ferruccio Lamborghini. Elettra Lamborghini ha trovato la sua fama negli spettacoli internazionali “Super Shore” e “Geordie Shore” all’età di 22 anni. Ha anche continuato ad apparire su “Grande Fratello Vip”, “Ex On The Beach Italia” ed è diventata giudice di “The Voice Italia”.

La sua carriera in reality TV, musica e social media influencer le ha permesso di accumulare circa $10 milioni, o €9 milioni.

Rebeca Di Filippo – € 4,5 milioni

La prossima nella lista delle star dei reality ad alto guadagno è Rebeca Di Filippo, ex studentessa di scienze di Milano, vincitrice della stagione 1 di “Love Island Italia” insieme a Yevhen Wolf, la coppia ha portato a casa il primo premio di €20.000.

Sebbene la relazione con Wolf sia finita a causa del suo presunto tradimento, la vincita in denaro era solo il trampolino di lancio per Rebeca, che ora si stima abbia un patrimonio netto che valga fino a €4,5 milioni.

Alice Taticchi – €4,5 milioni

Alice Taticchi è diventata famosa quando ha vinto il quarto ciclo di “Italia’s Next Top Model”, e da allora ha sfilato per famosi marchi internazionali come Lancome, Mercedes e l’Oreal, accumulando un patrimonio netto stimato di €4,5 milioni. Prima della sua carriera di successo come modella, Taticchi ha partecipato a concorsi e ha rappresentato l’Italia a Miss Mondo 2009. Ora prospera nel settore, sfilando per grandi case di moda, servizi fotografici di bellezza e campagne pubblicitarie.

Simonetta De Luca – €4 milioni

Simonetta De Luca ha accumulato il suo patrimonio netto stimato di €4 milioni con un mix di styling e life coaching. Ha trovato fama, tuttavia, come attrice nei film “Venezia” (1992) e “Necrosis” (2009). È poi apparsa nel reality show “Real Housewives” di Napoli, ed è stata uno dei membri del cast più popolari, favorita dalla sua passione per l’empowerment femminile, in particolare per le madri e le imprenditrici. Ha poi fondato la sua linea di moda, “Di Lei Simale”, che ha riscosso grande successo grazie al suo stile unico ed elegante.