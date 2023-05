Quali sono le 10 auto più costose al mondo?

Quando si parla di hypercar di lusso e auto super veloci, alcuni nomi dovrebbero venire in mente per primi: Bugatti, Ferrari, Koenigsegg, Rimac e Pagani, tra gli altri. Questi produttori si sono affermati come i protagonisti nel settore delle supercar e delle hypercar, offrendo ai loro clienti più facoltosi le auto più veloci, rare e belle e in questo caso, più costose del pianeta.

Ma per scoprire quale di queste vetture inaccessibili alla maggior parte delle persone sia la più costosa, abbiamo esaminato le schede di fatturazione e scoperto 50 auto dal valore di almeno 1 milione di dollari. I prezzi elencati qui si riferiscono al costo delle vetture quando erano nuove.

Classifica delle 10 auto più costose

La De Tomaso P72 è stata presentata al Goodwood Festival Of Speed del 2019 con un motore V8 sovralimentato Ford da 700 cavalli. La P72 segnava il ritorno del marchio DeTomaso dopo quasi 30 anni di pausa e, se ne volete una, dovrete spendere almeno 1,3 milioni di dollari.

Con un prezzo di 1,4 milioni di dollari quando era nuova, la Ferrari LaFerrari è in realtà una delle supercar più accessibili in questa lista. È un affare se confrontata con il veicolo più costoso qui presente. Debuttata nel 2013 con 950 cavalli ibridi (708 kilowatt) e una velocità massima di circa 220 miglia all’ora (354 chilometri all’ora), questa è ancora la Ferrari di serie più veloce e potente mai realizzata. L’azienda ha costruito solo 499 esemplari della coupé tra il 2013 e il 2016.

C’è poi la Pagani Huayra, che da nuova costava la bellezza di 1,4 milioni di dollari. Come LaFerrari, Pagani ha prodotto la Huayra in quantità estremamente limitate. L’azienda ha costruito a mano solo 100 esemplari della coupé tra il 2012 e il 2018, con altre 20 versioni del modello BC (che compare nella nostra lista più avanti) tra il 2017 e il 2019. Ogni esemplare era equipaggiato con un motore Mercedes-AMG V12 capace di 720 cavalli (537 kilowatt).

La McLaren Elva è una delle ultime aggiunte alla gloriosa tradizione del costruttore britannico di supercar. Anche senza un parabrezza adeguato (anche se non è una opzione) o un tetto di protezione, la Elva produce 804 cavalli e 590 libbre-piede di coppia grazie al suo motore V8 twin-turbo da 4.0 litri. Inizialmente McLaren aveva annunciato solo 399 esemplari, ma successivamente l’azienda ha ridotto ulteriormente il numero a soli 249 esemplari. La Elva costa 1,7 milioni di dollari.

Potreste non conoscere ancora il nome di Czinger, ma questo costruttore di automobili boutique con sede in California è responsabile della supercar 21C, dal costo di 1,7 milioni di dollari. Con 1.250 cavalli grazie a un motore V8 twin-turbo da 2.9 litri, la 21C può raggiungere i 100 chilometri all’ora in 1,9 secondi e una velocità massima di circa 450 chilometri all’ora.

La seconda e leggermente più accessibile supercar nella nuova gamma Gordon Murray è la T.33. Con 607 cavalli grazie a un motore V12 aspirato da 3,9 litri, la T.33 raggiunge un impressionante regime di rotazione di 10.500 giri al minuto. Con un prezzo di circa 1,7 milioni di dollari ai tassi di conversione attuali, Gordon Murray Automotive promette di vendere questa auto a livello globale, sia in configurazioni con guida a destra che a sinistra.

Una delle due auto Koenigsegg in questa lista, la Gemera è effettivamente la prima quattro posti del costruttore svedese di supercar. Ma questo non significa che sia una macchina per famiglie. Con un motore twin-turbo da 2.0 litri e tre motori elettrici, la Gemera eroga 1.700 cavalli e raggiunge i 100 chilometri all’ora in soli 1,9 secondi. L’azienda prevede di costruirne solo 300 esemplari, ognuno dei quali costerà almeno 1,7 milioni di dollari.

La Zenvo TSR-S ha debuttato nel 2018 al Salone dell’Auto di Ginevra come l’opzione più estrema nell’arsenale della startup di supercar. Dotata di un motore V8 twin-charged da 5.8 litri, la TSR-S produce 1.177 cavalli e raggiunge i 100 chilometri all’ora in soli 2,8 secondi. Preparatevi a pagare almeno 1,7 milioni di dollari per mettere le mani su questa potente e limitata supercar.

La Hennessey Venom GT ha stabilito un record di velocità, raggiungendo una velocità massima di 427.6 chilometri all’ora in un’impresa record mondiale. La nuova F5 intende superare il suo predecessore con una velocità massima stimata di 501 chilometri all’ora, e questo comporta anche un prezzo più elevato. La Venom F5 parte da 1,8 milioni di dollari, secondo l’azienda, il che la rende leggermente più costosa del suo predecessore da 1,2 milioni di dollari.

Cosa spinge qualcuno a investire cifre così astronomiche in un’automobile?

Per molti, queste auto rappresentano uno status symbol, un simbolo di successo e ricchezza. Possedere una di queste supercar esclusive significa entrare a far parte di un club elitario, riservato a pochi fortunati. Ogni dettaglio, dall’assemblaggio artigianale all’attenzione ai particolari, contribuisce a creare un’esperienza di guida unica e irripetibile.

Inoltre, queste auto sono spesso considerate investimenti. Alcuni collezionisti acquistano queste vetture come opere d’arte su ruote, consapevoli che il loro valore potrebbe aumentare nel corso degli anni. La rarità e l’esclusività di queste auto le rendono molto ambite nel mercato delle auto d’epoca e delle aste.

Ma quali sono le caratteristiche che rendono queste auto così costose? Innanzitutto, la potenza e le prestazioni sono straordinarie. Motori potenti, spesso sovralimentati o ibridi, producono centinaia e talvolta migliaia di cavalli. Le accelerazioni fulminee e le velocità massime impressionanti fanno di queste vetture delle vere e proprie macchine da corsa stradali.

Inoltre, le auto di lusso più costose sono realizzate con materiali pregiati e innovativi. Fibre di carbonio, alluminio e titanio vengono utilizzati per ridurre il peso e aumentare la resistenza strutturale. Gli interni sono rifiniti con pelli esclusive, legni pregiati e dettagli personalizzati, creando un ambiente di lusso assoluto.

Quindi, se siete tra gli appassionati di auto di lusso che possono permettersi una spesa di milioni di dollari, queste auto rappresentano la vetta dell’eccellenza automobilistica. Tutti gli altri, possono solo ammirarle da lontano e sognare un giorno di poterle guidare.