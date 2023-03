Quali sono i 10 attori più pagati al mondo? Ecco la classifica

Il cinema non è solo arte, ma anche un vero e proprio business. E come ogni business che si rispetti, ha i suoi protagonisti più pagati. Il sito Cinemagazine ha stilato la classifica degli attori maschili più pagati al mondo, che vi presentiamo qui di seguito.

Al primo posto, troviamo una vera e propria sorpresa: Dwayne Johnson. L’ex wrestler e attore americano guadagna la bellezza di 89 milioni di dollari a film. Tra le sue parti più famose, ci sono La Mummia, Il Tesoro dell’Amazzonia, Be Cool, Fast and Furious e Jumanji – Benvenuti nella Giungla.

Al secondo posto, con 76,4 milioni di dollari a film, c’è Chris Hemsworth. L’attore australiano, famoso per aver interpretato il dio Thor nei film della Marvel, ha anche recitato in altre pellicole di successo come Avengers, Biancaneve e il Cacciatore, Rush e Moby Dick.

Al terzo posto, c’è un attore della vecchia guardia: Robert Downey Junior. Nonostante le vicissitudini della sua vita privata, l’attore newyorkese resta uno dei più bravi del panorama cinematografico mondiale. Guadagna 66 milioni di dollari a film.

Al quarto posto, troviamo l’attore indiano Akshay Kumar. Con una paga di 65 milioni di dollari a film, è il rappresentante del cinema bollywoodiano più pagato al mondo. Tra i suoi successi, ci sono Sposerò mia moglie, Thank You e Joker.

Al quinto posto, c’è un altro rappresentante del cinema asiatico: Jacky Chan. L’attore e regista di Hong Kong guadagna 58 milioni di dollari a film.

Al sesto posto, troviamo due attori a pari merito: Adam Sandler e Bradley Cooper. Entrambi guadagnano 57 milioni di dollari a film. Sandler è famoso per le sue commedie, mentre Cooper ha interpretato film come American Hustle e American Sniper.

Al settimo posto, c’è Chris Evans. Per affidare una parte a questo attore americano, occorrono 43 milioni e mezzo di dollari. Tra i suoi film, ci sono I Fantastici 4, Avengers, The Iceman e Captain Marvel.

All’ottavo posto, c’è Paul Rudd. Con appena 41 milioni di dollari a film, l’attore americano è uno dei meno pagati della classifica. Tuttavia, è comunque tra i primi dieci.

Al nono posto, troviamo un’altra superstar: Will Smith. L’attore americano, famoso per film come Il Principe di Bel Air, Men in Black e La Ricerca della Felicità, guadagna “solo” 35 milioni di dollari a film.