Qual è l’impatto della benzina sull’inflazione?

Il peso dei carburanti sulla percezione di inflazione è più “psicologico” che effettivo: secondo le stime dell’Istat, in benzina e diesel se ne va il 4,6% della spesa della famiglia media italiana. Un qualcosa che rappresenta un’insidia maggiore invece dal punto di vista politico, considerando l’impopolarità di cui godono gli aumenti al prezzo del carburante.

Benzina e consenso

L’impatto diretto di gasolio e benzina sull’indice dei prezzi è infatti contenuto. Quello indiretto anche. Ma a sentire di più il peso dei rincari sono le classi più povere (e anche più numerose). Per questo tali rialzi finiscono per incidere notevolmente sull’indice del consenso di un governo.

Tra Iva e accise l’incasso del Fisco è maggiore di quello di benzinai e petrolieri, e poi perché riempire il serbatoio è considerata in genere una “spesa obbligata”, che si deve fare anche se non si vorrebbe. È il motivo per cui il prezzo della benzina è considerato un fattore chiave per il tasso di gradimento di un presidente degli Stati Uniti. E anche di un governo italiano.

L’impatto sui cittadini