Qual è il valore della consulenza per famiglie, imprese e paese? Il punto di vista di Allianz Bank FA

di Paola Pietrafesa, AD di Allianz Bank FA

Nell’attuale contesto di mercato, caratterizzato da elevata volatilità e incertezza, la consulenza olistica e multidisciplinare sviluppata negli anni da Allianz Bank rappresenta un valore primario in ambito sociale, dato dall’impatto reale che può avere sulle scelte delle famiglie e imprese italiane.

Il ruolo del consulente finanziario rappresenta un notevole asset che, facendo leva su un costante lavoro di informazione e formazione, orienta il risparmiatore verso una corretta valutazione delle migliori soluzioni d’investimento personalizzate in base alle sue esigenze di vita. Il consulente finanziario, da un lato, rappresenta una guida affidabile e professionale, capace di ascoltare i bisogni del cliente per aiutarlo a comprendere le dinamiche di mercato e definire le migliori strategie di protezione del suo patrimonio. Dall’altro, aiuta ad avvicinare, con autorevolezza, le generazioni future alla cultura del risparmio e degli investimenti attraverso un’adeguata educazione finanziaria.

Grazie alla solida esperienza del Gruppo in ambito assicurativo, Allianz Bank è l’interlocutore privilegiato per una consulenza a 360 gradi, con prodotti e servizi dedicati di wealth management per privati e famiglie, arricchiti da un’offerta ad hoc anche per il target corporate. Casa Allianz, ad esempio, è un modello di consulenza olistico unico in Italia, che vede la collaborazione tra i financial advisor di Allianz Bank e gli agenti di Allianz, per offrire al cliente finale competenze di eccellenza e protezione completa attraverso le migliori soluzioni assicurative, previdenziali, bancarie e di investimento. Wealth Advanced è l’innovativo modello di servizio che coinvolge partner di altissimo livello, interamente centrato sul cliente imprenditore e sulla sua impresa e focalizzato sulla gestione integrata dell’intero patrimonio familiare e aziendale.

Accanto al costante innalzamento della professionalità, la fiducia e la trasparenza continuano a essere principi fondanti per lo sviluppo della relazione con il cliente. Una consulenza di valore non richiede esclusivamente un adeguato sviluppo delle competenze tecniche; è opportuno che sia accompagnata dalla capacità di creare un dialogo anche con le fasce più giovani. Da qui l’importanza crescente di lavorare in squadra: il modello Link di Allianz Bank promuove la collaborazione tra due o più consulenti finanziari Allianz Bank, di generazioni e specializzazioni diverse, per offrire un livello di servizio sempre più completo, complementare e continuativo.

Paola Pietrafesa sarà uno dei protagonisti dell’evento “Il valore della consulenza”, organizzato da Wall Street Italia il 16 febbraio 2023 presso Borsa Italiana dalle ore 9:30 alle ore 13:00. Con lui ci saranno anche Tommaso Corcos (AD di Fideuram ISPB); Massimo Doris (AD di Banca Mediolanum); Alessandro Foti (AD di Fineco Bank); Paolo Martini (AD di Azimut Holding); Gian Maria Mossa (AD di Banca Generali).

Saranno loro a raccontarci come stanno interpretando questo difficile momento di mercato e come vivono il profondo cambiamento sociale, economico e finanziario dettato dai tempi che stiamo vivendo. E come sta cambiando il loro mondo, sia dal punto di vista delle competenze che da quello del ricambio generazionale interno alla categoria. Con loro Mauro Maria Marino, neo Presidente di OCF; Marco Tofanelli, Segretario Generale di Assoreti; Giovanni Sabatini, Direttore Generale di ABI; Luigi Conte, Presidente di Anasf e Marco Deroma, Presidente di EFPA.

L’evento è costruito in collaborazione con BlackRock, Invesco, Pimco e Schroders.

