di Tommaso Corcos, AD di Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking (Fideuram ISPB)

Il modello di servizio di Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking è basato sulla relazione e sulla qualità del servizio. Continuiamo a puntare sulla professionalità dei nostri private banker attraverso un modello di business vincente, capace di generare valore anche nei contesti più difficili di mercato, confermando quel rapporto di fiducia, costruito nel tempo, che lega i nostri professionisti ai loro clienti.

Attraverso la professionalità dei nostri private banker ci impegniamo a proteggere l’intero patrimonio e contribuire al benessere di famiglie e imprese del nostro Paese. Abbiamo la consapevolezza di essere un punto di riferimento nei momenti di vita importanti dei nostri clienti e costruire con loro – e per loro – un futuro più solido, sereno, sostenibile. Questo è lo spirito che ci contraddistingue come persone e come azienda.

Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking è composta da persone che parlano alle persone: ogni giorno le famiglie ci affidano il loro patrimonio, sviluppano le loro imprese, ci raccontano progetti. Insieme a loro condividiamo scelte e percorsi di vita, concretizzando i progetti della clientela che ogni giorno sceglie di affidarsi a noi. Questo, per noi, è il valore della consulenza che, mai come in questi anni, si abbina alla sostenibilità. È un percorso intrapreso da tempo, che ci vede protagonisti su tre piani: nel business, creando prodotti e servizi rispondenti agli obiettivi ESG; nella nostra organizzazione, praticando l’inclusione ed agendo per valorizzare il capitale umano; nella società civile, promuovendo una cultura della sostenibilità fatta di azioni concrete a beneficio di tutti. L’idea di futuro oggi sembra essere diventata più fragile: servono azioni concrete per ricostruire la fiducia e restituire certezze.

