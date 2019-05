Pubblicità digitale, arriva in Italia il primo “indice di qualità”

IAB Italia annuncia il rilascio della prima rilevazione dello IAB Quality Index, il primo “indice di qualità” nel mercato della pubblicità digitale che ha lo scopo di misurare e certificare la qualità dei bacini pubblicitari online.

È il risultato di un progetto ambizioso, fortemente voluto da IAB Italia al fine di sostenere i valori di qualità e trasparenza della rete, anche in relazione ai criteri di scelta delle pianificazioni pubblicitarie.

L’indice offre ai publisher un parametro completo per valorizzare la propria offerta e agli investitori un criterio di scelta oggettivo dei bacini pubblicitari, per accertarsi che i propri investimenti siano associati a contesti di elevata qualità e per disporre di informazioni più precise e oggettive sulla pianificazione delle loro campagne.

“Siamo particolarmente orgogliosi di aver ricevuto l’adesione dei principali publisher italiani, che si sono resi disponibili a essere misurati e certificati secondo i criteri del nostro Quality Index”, ha commentato Carlo Noseda, Presidente di IAB Italia.