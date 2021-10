Proteggere ed investire i tuoi risparmi, l’educazione finanziaria con Wall Street Italia

Anche Wall Street Italia partecipa al Mese dell’eduzione finanziaria e lo fa all’interno degli appuntamenti organizzati per l’occasione dal Comune di Senago (MI) dal titolo “Prenditi cura del tuo futuro“.

La redazione di Wall Street Italia interverrà all’interno dell’evento “Proteggere ed investire i tuoi risparmi: tutto quello che ti serve conoscere” che si terrà in diretta streaming venerdì 22 ottobre a partire dalle ore 20,30. L’evento verrà trasmesso sui canali social del Comune di Senago e di Wall Street Italia.

Dell’importanza di questa iniziativa ne abbiamo parlato con Sara Capuano, assessore alla Cultura del comune di Senago.

“È la prima volta che organizziamo un ciclo di eventi in occasione del Mese dell’educazione finanziaria. Abbiamo deciso di farlo per accresce la competenza delle famiglie in un’ottica di pianificazione finanziaria e previdenziale e per far capire ai nostri cittadini come prendersi cura delle proprie finanze.”

“Si tratta di tematiche sempre più importanti anche alla luce delle difficoltà economiche che hanno registrato numerose famiglie nel corso dell’emergenza Covid, da cui è emersa la necessità di essere sempre informati e preparati anche su questo fronte” chiarisce Capuano.

L’importanza degli eventi online

“Durante il periodo del Covid abbiamo organizzato con successo alcuni eventi in streaming come quello legato alla Giornata della Memoria, che hanno registrato un notevole successo in termini di visitatori e questo ci ha spinto ad organizzare nuovi appuntamenti in questo formato digitale” evidenzia Capuano.

La necessità di accrescere la cultura finanziaria degli italiani si scontra con le decisioni prese da numerosi istituti di credito di ridurre la presenza fisica sul territorio chiudendo e razionalizzando la rete di sportelli, il principale punto di riferimento per le questioni legate all’economia e alle finanze.

“Anche sul nostro territorio abbiamo assistito a questo fenomeno che crea inevitabili disagi alla popolazione, soprattutto a quella più anziana che ha meno dimestichezza con il mondo di internet” ha precisato Capuano.

Nel corso dell’evento del 22 ottobre verrà affrontato anche il tema delle truffe finanziarie.

“Nel nostro comune abbiamo registrato casi di truffe ai danni degli anziani da parte di alcuni criminali che si spacciavano per operatori delle società energetiche. Su questo fronte invitiamo i nostri cittadini a fare la massima attenzione” chiarisce Capuano.

II ciclo di incontri del Comune di Senago prevede un secondo appuntamento che si terrà il 29 ottobre sempre alle 20,30.