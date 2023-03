Prorogato il Superbonus 110%. Ecco tutte le novità

Il Superbonus 110% è senza dubbio una delle misure più importanti introdotte dal governo italiano per rilanciare il settore dell’edilizia e dell’efficienza energetica. Questo strumento, che prevede un rimborso del 110% delle spese sostenute per lavori di ristrutturazione e riqualificazione energetica degli immobili, è stato introdotto inizialmente con scadenza fissata al 31 dicembre 2021. Tuttavia, la grande richiesta di informazioni e la complessità delle pratiche amministrative necessarie per usufruire del bonus hanno reso necessaria una proroga.

In questi giorni si discute molto in commissione Finanze alla Camera dei deputati riguardo al futuro del Superbonus 110%. In particolare, sembra sempre più probabile una proroga per le villette monofamiliari che andrebbe fino al 30 giugno 2022. Ad affermarlo è il relatore del decreto, Andrea De Bertoldi, che ha parlato di una “soluzione condivisa” tra le diverse forze politiche.

Ci sono tuttavia ancora alcune questioni aperte che devono essere risolte. Una di queste riguarda la scadenza per la comunicazione all’Agenzia delle Entrate della scelta di usufruire delle opzioni di cessione o dello sconto in fattura relative alle spese edilizie del 2022. Attualmente, il termine è fissato al 31 marzo, ma potrebbe essere prorogato o modificato in modo da consentire una maggiore flessibilità per i cittadini.

Inoltre, ci sono alcuni punti sui quali sembra essersi trovata una quadra, come l’esclusione dallo stop allo sconto in fattura e alle cessioni dei crediti per onlus, Iacp e barriere architettoniche, e i lavori di edilizia libera, che coinvolgono ad esempio infissi e caldaie. Tuttavia, resta ancora da trovare una soluzione per il problema dei crediti incagliati.