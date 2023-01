Indosuez Wealth Management lo scorso 26 gennaio ha acquisito il 70% di Wealth Dynamics Ltd., una società fintech fondata nel 2012 che fornisce soluzioni di client lifecycle management (gestione del ciclo di vita dei clienti) a banche private, gestori patrimoniali e di attivi in tutto il mondo.

L’operazione amplia la collaborazione avviata nel 2019 tra Indosuez, la sua controllata Azqore, specializzata nell’outsourcing di sistemi informativi e nell’elaborazione di operazioni bancarie per operatori di private banking e gestione patrimoniale, e Wealth Dynamix. Le soluzioni sviluppate da Wealth Dynamix rafforzano la qualità del servizio offerto dagli istituti utenti, contribuendo allo snellimento e alla personalizzazione del rapporto tra la banca e il cliente (visione a 360°, prospecting, entrata in relazione, revisione KYC, ecc.), alla promozione del selfcare e alla digitalizzazione dei processi legati al rispetto delle normative.

Questa acquisizione rafforza la posizione di Azqore sul mercato dei servizi bancari in outsourcing, completandone la piattaforma per quanto riguarda un elemento chiave della gestione delle relazioni con i clienti. Ciò consentirà inoltre di accelerarne la dinamica di innovazione con l’integrazione di nuove competenze tecniche e di beneficiare dell’agilità di questa redditizia fintech. Grazie alle sinergie messe in atto e al valore aggiunto creato, questa acquisizione favorirà la conquista di nuovi segmenti di clientela per Azqore, tra i quali operatori di piccole e medie dimensioni. Il sostegno a Indosuez, uno dei leader mondiali nella gestione patrimoniale, consentirà a Wealth Dynamix di accelerare il proprio sviluppo e di beneficiare della solidità del Gruppo, pur mantenendo la propria indipendenza e agilità. Jacques Prost, ceo di Indosuez Wealth Management, afferma:

“Questa operazione, che rafforza la dinamica innovativa di Indosuez, consentirà ad Azqore di ampliare la propria offerta e rafforzarne la proposta di valore, contribuendo così alla sua attrattiva nel settore. Contribuirà anche allo sviluppo e alla trasformazione di tutti i partner, consentendo personalizzazione, digitalizzazione e autonomia sempre maggiori dei propri clienti”.

Gary Linieres, chief executive officer of Wealth Dynamix, ha aggiunto:

“Lavoriamo in modo strategico con Indosuez e Azqore da diversi anni. Ora possiamo approfondire ulteriormente il nostro rapporto. Questa partnership ci permette di mantenere la nostra agilità e il nostro spirito imprenditoriale, sfruttando al tempo stesso la forza di un’organizzazione come il gruppo Indosuez. Questo ci permetterà di servire meglio i nostri clienti attuali e futuri, di accelerare l’evoluzione dei nostri prodotti e, in ultima analisi, di offrirci maggiori opportunità di crescita.”

Chi è Wealth Dynamix

Fondata nel 2012, la fintech Wealth Dynamix risolve le principali sfide della gestione del ciclo di vita del cliente (CLM) con una tecnologia intelligente. Le sue piattaforme eliminano attriti e inefficienze lungo tutto il ciclo di vita del cliente, garantiscono la conformità e digitalizzano i percorsi dei clienti. Le sue soluzioni orchestrano i percorsi lungo tutto il ciclo di vita del cliente e ne arricchiscono significativamente l’esperienza. Wealth Dynamix offre due opzioni:

WDX1 è una soluzione di CLM robusta e adattabile che risponde alle complesse esigenze di CLM delle grandi banche private e delle divisioni di wealth e asset management delle istituzioni finanziarie globali; CLMi è una soluzione di CLM SaaS economica e basata su cloud, ideale per i gestori di fondi e investimenti discrezionali di medie dimensioni che desiderano una facilità d’uso immediata, un’implementazione rapida e una manutenzione senza problemi.

La fintech è stata fondata a Londra nel settembre 2012 da Brent Randall e Gary Linieres. Tra i clienti di Wealth Dynamix rientrano Rothschild e Schroders.