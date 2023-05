Private banking, Carbognin entra in Indosuez Wealth Management

Matteo Carbognin è entrato in Indosuex Wealth Management con il ruolo di responsabile dell’area nord est per il mercato italiano. Lo ha annunciato la società in una nota. Carbognin, che riporterà al direttore generale Bonaventura Canino, seguirà lo sviluppo commerciale dell’area. Canino ha spiegato:

“Questo ingresso si inserisce nella nostra strategia di sviluppo delle attività di wealth management in Italia, in particolare dell’Area Nord Est. Grazie alla sua esperienzae professionalità, Indosuez accelera ulteriormente lo sviluppo della struttura italiana confermando il focus sul segmento della clientela HNWI e UHNWI per il quale è in grado di offrire un servizio completo e globale, grazie al proprio network e a quello del Gruppo Crédit Agricole”.

Mario Buquicchio, vicedirettore generale e con la responsabilità delle aree HR, Marketing, Investment Solutions e Business Development di Indosuez Wealth Management in Italia, ha aggiunto:

“L’ingresso di Matteo in qualità di responsabile del nord est risponde ad una scelta di modello, attraverso il quale vogliamo presentarci agli imprenditori italiani con autorevoli referenti sul territorio, in grado di capitalizzare tutta la forza della nostra piattaforma di servizio e metterla a disposizione di ogni esigenza, dalle più semplici alle più complesse”.

Chi è Matteo Carbognin

Laureato in Economia Aziendale presso l’Università Bocconi di Milano, Carbognin ha altresì conseguito un MBA presso l’INSEAD Business School in Francia. Professionista con 25 anni di esperienza maturata dapprima nel settore della consulenza e poi in quello bancario, ha iniziato la sua carriera nel wealth management presso Credit Suisse a Zurigo nel 2010, dove ha seguito lo sviluppo del business per il mercato italiano. A Lugano dal 2013, si è occupato della creazione dei team UHNWI Italy, fino a quando nel 2016 è stato incaricato di costruire e coordinare il team italiano in Lussemburgo. Carbognin è poi passato successivamente in Deutsche Bank Wealth Management in Italia in qualità di team leader. In tale ambito si è occupato dello sviluppo della clientela HNWI assumendo inoltre la responsabilità della regione Nord Est. Nel corso degli anni, Carbognin ha sviluppato una forte expertise nella gestione di reti commerciali di wealth management e nell’acquisizione di grandi clienti/grandi patrimoni grazie a forti relazioni con varie istituzioni e professionisti che, a vario titolo, accompagnano le scelte degli imprenditori.

Chi è Indosuez Wealth Management

Indosuez Wealth Management è il brand globale di wealth management del Gruppo Crédit Agricole, la decima banca al mondo per dimensione del patrimonio (fonte: The Banker 2022). Indosuez Wealth Management propone un approccio su misura, che consente a ciascuno dei suoi clienti di proteggere e sviluppare il proprio patrimonio, in linea con le proprie aspirazioni. Dotati di una visione globale, gli specialisti di Indosuez Wealth Management forniscono una consulenza esperta e un servizio d’eccellenza offrendo un’ampia gamma di servizi per la gestione del patrimonio personale ed aziendale. Famosa per la sua combinazione di dimensioni umane e una portata veramente internazionale, la società conta quasi 3.000 dipendenti in 10 paesi del mondo e masse gestite per 130 miliardi di euro (dato a fine dicembre 2022).