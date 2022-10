Private banking, Banca Generali lancia il “Progetto Giovani”

Si chiama Progetto Giovani la nuova iniziativa di Banca Generali pensata per aprire alla nuova generazione di private banker. La banca guidata dal ceo Gian Maria Mossa ha presentato un vero e proprio piano di ingresso rivolto alla platea di professionisti della consulenza finanziaria di età inferiore ai35 anni. Il progetto, che avrà una durata di 36 mesi, prevede un percorso di sviluppo a 360 gradi per i giovani consulenti coinvolti.

Oltre alla formazione continua erogata su competenze tecniche e comportamentali, il “Progetto Giovani” si basa infatti su una vera e propria mentorship portata avanti da un consulente senior che guiderà il giovane professionista nello sviluppo delle capacità relazionali, sempre più centrali nello sviluppo del rapporto col cliente. A ciascun giovane professionista viene inoltre assegnato un obiettivo di portafoglio di adeguato al termine del piano, periodo dopo il quale il tutor potrà valutare se dar vita ad un vero e proprio team. Marco Bernardi, vice direttore generale di Banca Generali, ha commentato:

“Come banca leader nel private banking in Italia siamo consapevoli della necessità di allargare le maglie della nostra professione anche a una nuova generazione di consulenti che saranno coloro i quali si occuperanno di creare valore per il risparmio del futuro. Per questo motivo abbiamo dato vita a questo percorso che punta a generare un travaso positivo di competenze dai nostri professionisti più affermati verso quegli under 35 che hanno l’ambizione di eccellere in futuro in questa professione. Siamo convinti che il percorso creato possa rappresentare la strada giusta per la creazione di valore nel lungo periodo”.