Poste Italiane lancia il servizio per luce e gas

Poste Italiane ha lanciato una nuova soluzione per l’energia con il nome di Poste Energia. Questo servizio sarà disponibile esclusivamente presso gli uffici postali, su poste.it e sulle app Postepay e BancoPosta. La soluzione include due opzioni di pagamento: una tradizionale con importo variabile basato sul consumo mensile e un’altra innovativa a rata fissa basata sui consumi dell’anno precedente.

La rata fissa, spiega la nota di Poste, permette al cliente di pianificare le spese energetiche sul bilancio familiare e di non avere sorprese in bolletta. Il prezzo della materia prima luce e gas è bloccato per 24 mesi, la rata viene ricalcolata alla fine dell’anno in base ai consumi effettivi. Il ceo di Poste, Matteo Del Fante (nella foto sopra), ha dichiarato: