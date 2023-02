Poste Italiane lancia un’offerta su luce e gas. Conviene?

Poste Italiane entra nel mercato di gas e luce. A breve il gruppo guidato da Matteo Del Fante (nella foto sopra) lancerà Poste Energia, un’offerta vedrà un prezzo bloccato per due anni, con la possibilità di avere una rata costante per 12 mesi a prescindere dai consumi.

Secondo le indiscrezioni, la rata viene costruita sulla base della media dei consumi dell’anno precedente. A fine anno si traccia il consuntivo: se i consumi sono stati superiori all’esercizio antecedente la rata viene rimodulata al rialzo tenendo conto del differenziale aggiuntivo.

Se invece i consumi sono scesi, la rata si riduce. In alternativa, è possibile azzerare ogni mese il differenziale pagando una rata a prezzo fisso che contabilizza i consumi effettivi e quindi può risultare di importo variabile. Poste Energia, infine, non avrà offerte indicizzate a prezzo variabile, mentre come previsto per legge, avrà l’offerta Placet (con le condizioni di Maggior Tutela ma con i prezzi di mercato) a prezzo fisso e variabile.

La notizia arriva mentre l’Arera, l’Autorità di regolazione per l’energia reti e ambiente, comunica il calo delle bollette di gas per i consumi di gennaio. Nel dettaglio in base all’andamento medio del mercato all’ingrosso italiano nel mese di gennaio 2023 e per i consumi dello stesso mese, per la famiglia tipo in tutela si registra una diminuzione del -34,2% della bolletta rispetto al mese di dicembre 2022. La riduzione per il mese di gennaio, in termini di effetti finali, ancora non contrasta del tutto gli alti livelli di prezzo raggiunti nell’ultimo anno, con la spesa gas per la famiglia tipo nell’anno scorrevole (febbraio 2022-gennaio 2023) che risulta di circa 1.769 euro, +36% rispetto ai 12 mesi equivalenti dell’anno precedente (febbraio 2021- gennaio 2022).