PIR: il risparmio al servizio dell’economia reale, l’evento di Assogestioni

Il 2020 segna il ritorno dei Piani Individuali di Risparmio nei portafogli dei risparmiatori. Ciò è avvenuto dapprima con lo sblocco del mercato dei Pir tradizionali e, più recentemente, con l’introduzione dei Pir alternativi. I Pir non sono solo un contenitore fiscale al servizio del risparmio, ma soprattutto uno strumento di investimento e di crescita per l’economia reale del Paese.

Questo il tema dell’incontro tenutosi oggi, lunedì 15 giugno, organizzato da Assogestioni, in collaborazione con FocusRisparmio e le società sostenitrici del Salone del Risparmio: un ciclo di incontri in live streaming dedicati ai principali temi di interesse per il settore. Il primo degli appuntamenti in programma oggi ha avuto come titolo “PIR: il risparmio al servizio dell’economia reale. Dai mercati quotati agli strumenti illiquidi”. Hanno partecipato all’incontro, oltre Stefano Scalera (Mef) anche Saverio Perissinotto, Amministratore Delegato di Eurizon, e Tommaso Corcos, Amministratore Delegato di Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking.

A tal proposito Saverio Perissinotto, nel corso del suo intervento ha dichiarato:

E’ strategico per l’industria sviluppare l’offerta dei fondi di private markets chiusi, che sono e saranno sempre più importanti nel mercato italiano. Se guardiamo all’evoluzione degli altri mercati internazionali osserviamo una crescente presenza di fondi di private markets e credo che questo strumento possa essere l’opportunità per le società di gestione italiane che hanno le competenze necessarie, di crescere in questo segmento di business. I fattori di successo saranno le competenze, la conoscenza del mercato italiano e la capacità di supportare i clienti nel processo di consulenza agli investitori nell’utilizzo di questi strumenti (…) sono convinto che l’asset class alternativa dia un contributo in termini di ottimizzazione del portafoglio complessivo a condizione di conoscerne e accettarne le regole. E’ opportuno che l’investitore sia consapevole dello strumento d’investimento e che abbia la capacità patrimoniale adeguata.

Tommaso Corcos invece ha dichiarato: