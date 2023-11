Piazza Affari: Trimestrali delle banche a confronto

A Piazza Affari prosegue con piena forza la stagione delle trimestrali bancarie, particolarmente importanti per la performance del nostro indice di riferimento tra i più bancocentrici in Europa. I due pesi massimi Intesa Sanpaolo e Unicredit hanno pubblicato numeri superiori alle attese e outlook di fine anno rivisto al rialzo. Dalle trimestrali bancari è emerso inoltre, che le big del settore premieranno gli azionisti con dividendo quasi raddoppiato. Nel caso di Unicredit è stato annunciato anche il buyback ovvero riacquisto di azione proprie. Oggi tocca a Finecobank e Banco BPM vediamo nel dettaglio come sono andati i numeri del terzo trimestre.

FinecoBank, i numeri del terzo trimestre

I ricavi di Finecobank dei primi nove mesi del 2023 sono cresciuti del 34% a 916,7 milioni di euro rispetto ai 684 milioni di euro dello stesso periodo dell’esercizio precedente. Anche l’utile netto nei primi nove mesi ha evidenziato un incremento del 50% su base annua attestandosi a 454,2 milioni di euro.

“I risultati dei primi nove mesi confermano la grande capacità della Banca di generare risultati solidi in tutte le fasi di mercato e di continuare il suo percorso di crescita, grazie a un modello di business diversificato e sostenibile”. Ha commentato l’ad Alessandro Foti. “In questi mesi abbiamo lavorato per ridisegnare la nostra gamma di soluzioni in grado di fare fronte al nuovo contesto e stimolare i nostri clienti con strategie di pianificazione finanziaria efficienti, innovative e di lungo periodo”, Ha aggiunto Foti, sottolineando che il contesto “vede una forte spinta verso gli investimenti da parte dei nostri clienti, insieme a una crescente richiesta di consulenza.”

Tornando al terzo trimestre, Finecobank ha comunicato ricavi pari a 316 milioni di euro, in aumento del 2,9% rispetto al trimestre precedente e del 43,7% rispetto al terzo trimestre 2022. Il margine finanziario si attesta a 180 milioni di euro, in rialzo del 5,5% rispetto al trimestre precedente e del 113,9% rispetto allo stesso trimestre del 2022. L’utile netto del trimestre è pari a 145,3 milioni di euro in calo del 10,1% rispetto al secondo trimestre ma in rialzo dell’81,3% su base annuale.

Le Commissioni nette nel terzo trimestre pari 120,1 milioni, in linea con i 121,3 milioni di euro del secondo trimestre 2023 favorite dall’aumento delle commissioni Investing, che hanno controbilanciato le minori commissioni Banking, dovute al nuovo pricing sui conti correnti. Le commissioni nette hanno registrato un rialzo del 5,2% rispetto al terzo trimestre 2022, principalmente grazie alle commissioni generate dalle aree Investing e Brokerage. Mentre il segmento gestione ha registrato entrate pari a 244,7 milioni di euro, in rialzo del 3,7% rispetto al trimestre precedente e del 61% rispetto al terzo trimestre 2022.

Unicredit, i numeri del terzo trimestre

Unicredit ha pubblicato numeri del terzo trimestre ampiamente superiori alle attese degli analisti, rivedendo l’outlook per il 2023 al rialzo.

La banca guidata dal ceo Andrea Ocrel ha chiuso il terzo trimestre con ricavi in rialzo del 24% rispetto allo stesso periodo di un anno fa, grazie soprattutto ad incassi maggiori dai prestiti a causa dei tassi più alti. Nel dettaglio, i ricavi nel terzo trimestre sono pari a 5,97 miliardi di euro, sopra le stime degli analisti di 5,72 miliardi di euro. L’utile netto nel terzo trimestre si è attestato a 2,32 miliardi di euro, in crescita del 36% rispetto al terzo trimestre del 2022 e ampiamente sopra le attese degli analisti di 1,96 miliardi di euro.

Il ceo Andrea Orcel ha commentato il trimestre così: Unicredit è riuscito ad ottenere questi risultati record “grazie alla avvenuta trasformazione industriale e culturale del gruppo”. “Partendo da un insieme eterogeneo di tredici istituzioni – commenta Orcel – ci siamo evoluti per diventare un singolo Gruppo che lavora in armonia, e che ha accesso a 15 milioni di clienti e 13 mercati in Europa.” “Procediamo verso la prossima fase della nostra trasformazione, che ci permetterà di rafforzare ancora di più le nostre capacità e di rendere ancora più solidi i nostri risultati finanziari.”

I costi operativi nel terzo trimestre si sono attestati a 2,33 miliardi di euro sotto le stime di 2,39 miliardi di euro e in calo di oltre il 2% rispetto al medesimo periodo dello scorso anno. Inoltre, il colosso bancario italiano ha annunciato l’intenzione di anticipare la tranche del buyback 2023, per un valore di 2,5 miliardi di euro.

Intesa Sanpaolo, i numeri del terzo trimestre

Anche i conti di Intesa Sanpaolo sono stati ben superiori alle attese degli analisti, grazie soprattutto ai margini di interesse. I ricavi nel terzo trimestre sono stati pari a 6,367 miliardi di dollari in crescita rispetto ai 5 miliardi nello stesso periodo del 2022. L’utile netto è raddoppiato a 1,9 miliardi (da 957 milioni), anche qui superando ampiamente le previsioni degli analisti.

Il gruppo bancario, guidato dal ceo Carlo Messina, ha alzato l’outlool sull’utile netto 2023 sopra 7,5 miliardi di euro rispetto ai precedenti 7 miliardi di dollari e oltre le stime di consenso Bloomberg pari a 7,28 miliardi di euro. Secondo le stime della banca, il margine di interesse (Net Interest Income), ora è atteso a oltre 14 miliardi di euro rispetto al numero precedente pari a 13,5 miliardi.

La banca ha inoltre evidenziato che l’acconto dividendi per azione è raddoppiato nel 2023 rispetto al 2022, salendo da 7,38 a 14,40 centesimi di euro, per ciascuna delle 18.282.798.989 azioni ordinarie. L’importo corrisponde ad un rendimento (dividend yield) pari al 5,7%.