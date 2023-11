Banca Mediolanum, balza l’utile netto nei primi nove mesi del 2023

Banca Mediolanum ha chiuso i primi nove mesi del 2023 con un utile netto pari a 572,2 milioni, in crescita del 52% rispetto allo stesso periodo del 2022. A favorire questo risultato ha contribuito soprattutto il margine da interessi pari a 541,2 milioni di euro, in crescita del 110% anno su anno grazie al rapido incremento dei tassi di interesse e al peso della componente variabile nella composizione del portafoglio crediti e dei titoli detenuti dalla Tesoreria.

Il cda ha deliberato una distribuzione di un acconto di dividendo di 0,28 euro per azione a partire dal 22 novembre 2023, con stacco cedola al 20 novembre 2023.

I numeri dei family banker

Da inizio anno la raccolta netta totale della rete di family banker è stata positiva per 5,6 miliardi, in linea con i primi 9 mesi del 2022, mentre la raccolta netta gestita ha raggiunto i 2,84 miliardi, in calo del 33% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

Il patrimonio amministrato dei clienti di Banca Mediolanum ha raggiunto i 112,30 miliardi, in aumento del 12% rispetto al 30 settembre 2022 e dell’8% rispetto al 31 dicembre 2022.

Il numero dei family banker al 30 settembre 2023 è pari a 6.222 unità, in crescita del 3%, mentre il totale dei clienti bancari si attesta a 1.773.400, il 5% in più rispetto al 31 dicembre 2022.