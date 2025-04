Piazza Affari, come andrà il mese di aprile secondo la statistica

Il mese di aprile si apre con un paradosso tutto finanziario: la primavera promette rinascita, ma i mercati entrano in apnea. Il presidente Usa Donald Trump rispolvera lo spettro dei dazi e semina incertezza globale proprio mentre le banche centrali camminano sul filo tra tagli ai tassi e timori recessivi. Sarà un mese da maneggiare con estrema cautela.

Mentre gli investitori si aggrappano all’oro — ai massimi storici per la 19ª volta da inizio anno, nel miglior primo trimestre dal 1986 — Wall Street corregge. L’indice S&P 500 è scivolato dell’8,7% dai massimi, le Magnifiche 7 del Nasdaq cedono in media il 20%. Il rally europeo, per ora, regge. Ma per quanto ancora si chiedono gli analisti di eToro? Aprile dirà se ha ancora fiato o se è tempo di una pausa.

Eppure, proprio aprile nasconde una statistica confortante secondo gli analisti di eToro: è storicamente un mese positivo sia per l’indice FTSE MIB che per l’indice S&P 500. Dal 2000 ad oggi, l’indice americano ha chiuso il mese in positivo 18 volte su 25, con una media del +1,65%. Quando chiude in rosso (7 volte), lo fa in media con un -3,8%. Ma quando va bene, accelera: +3,8%.

Marzo, alti e bassi per il Ftse Mib