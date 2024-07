Pianificazione finanziaria: come fare la check list di metà anno

Arrivati a metà anno è importante controllare il proprio piano finanziario per assicurarsi di essere ancora in linea con gli obiettivi posti, a breve e lungo termine. I cambiamenti del mercato o della propria situazione personale a volte richiedono modifiche al piano finanziario stilato a inizio anno.

La metà dell’anno è anche un buon momento per prepararsi alle nuove prospettive dei mercati. Le previsioni di Morgan Stanley per la maggior parte dei mercati azionari e a reddito fisso sono ampiamente positive per la seconda metà del 2024, dato che all’orizzonte si profilano tagli dei tassi di interesse in tutto il mondo.

E la propria situazione finanziaria può essere cambiata rispetto a sei mesi fa. C’è chi ha ricevuto un aumento di stipendio significativo o chi ha iniziato il percorso verso il pensionamento atteso da tempo. O ancora non manca chi, dinanzi ai recenti alti e bassi del mercato, si interroga sulla tenuta del proprio portafoglio. E’ il momento giusto per fare un check up del piano finanziario.

Ecco cinque elementi importanti da valutare nel controllo della pianificazione finanziaria di metà anno, che aiuteranno a non perdere la rotta.

Rivedere il portafoglio

Rivedere e riequilibrare periodicamente il portafoglio è importante in qualsiasi contesto di mercato. Ad esempio, gli alti e bassi dei mercati possono far sì che il proprio portafoglio si allontani dall’obiettivo prefissato, rendendolo potenzialmente più rischioso del previsto.

E’ utile parlare con il proprio consulente finanziario di fiducia per apportare le modifiche necessarie per riportare gli investimenti in linea con la propria tolleranza al rischio e la strategia di investimento complessiva.

Controllare il proprio piano pensionistico

Un controllo del proprio piano pensionistico può aiutare a garantire il raggiungimento dell’obiettivo di una pensione finanziariamente sicura. Una revisione di metà anno è un ottimo momento per valutare a che punto siete. Se siete fuori strada, collaborate con il vostro consulente finanziario per determinarne il motivo.

Ad esempio, se state ancora risparmiando regolarmente ma non riuscite a raggiungere il vostro obiettivo perché i vostri investimenti non stanno producendo i frutti sperati, il vostro consulente finanziario potrebbe suggerirvi di modificare la vostra strategia di asset allocation o gli investimenti specifici che avete scelto. Ciò potrebbe comportare uno spostamento del rischio del portafoglio, nella misura in cui vi sentite a vostro agio.

Potreste anche considerare di aumentare i livelli di risparmio, allungare l’orizzonte temporale fino al pensionamento o persino ridurre l’ambizione dei vostri piani di spesa per la pensione. Per alcuni investitori, l’opzione più appetibile è un po’ di tutti questi approcci. In alternativa, se state ottenendo risultati migliori del previsto, forse è il momento di rivalutare la vostra esposizione al rischio per consolidare questi progressi e proteggervi dalla futura volatilità dei mercati.

Rivedere le vostre esigenze assicurative

Mentre priorità come il bilancio e le tasse sono spesso al centro dell’attenzione all’inizio o alla fine dell’anno, l’estate può essere il momento ideale per concentrarsi su aree della vostra vita finanziaria che altrimenti potrebbero essere trascurate. Per molte persone, la copertura assicurativa è una di queste aree.

I cambiamenti nelle relazioni personali, nelle esigenze dello stile di vita e nell’andamento del mercato sono spesso un buon promemoria per fare il check up.

Assicuratevi che le vostre polizze siano intitolate correttamente, che i livelli delle prestazioni soddisfino le vostre esigenze e che i pagamenti dei premi previsti per le polizze permanenti flessibili rimangano inalterati. Rivedete le vostre polizze vita, invalidità e assistenza a lungo termine per assicurarvi che la copertura protegga sufficientemente il vostro patrimonio, i vostri mezzi di sostentamento e i vostri cari.

Per le persone che hanno aumentato il proprio patrimonio o che possiedono più beni di valore elevato, potrebbe essere il momento di pensare a un’assicurazione contro danni e infortuni o di aumentare la copertura se avete già una polizza.

Aggiornare il testamento

Nel corso della vita, eventi importanti come nascite, morti e matrimoni, così come l’evoluzione delle relazioni personali, possono influenzare sia le persone a cui affidare le decisioni mediche e finanziarie che un giorno potrebbero dover essere prese per conto vostro alla fine della vostra vita, sia il modo in cui desiderate che i vostri beni e le vostre proprietà siano distribuiti dopo la vostra morte. Ecco perché è indispensabile rivedere periodicamente i documenti di pianificazione patrimoniale, soprattutto se si è in pensione.

Individuare nuove strategie di risparmio fiscale

Mentre la stagione dichiarativa è quasi alle spalle, si può iniziare a esaminare l’ultima dichiarazione dei redditi con il vostro consulente finanziario per individuare le strategie che possono aiutarvi a ridurre le imposte sul reddito in futuro.

Se siete in pensione, potreste anche voler contattare il vostro consulente finanziario per rivedere le vostre attuali fonti di reddito e identificare potenziali opportunità per massimizzare l’efficienza fiscale delle distribuzioni del vostro portafoglio attraverso tecniche ad hoc.