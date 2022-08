Petrolio vicino ai minimi di febbraio. Ma per Goldman Sachs risalirà

Oggi i prezzi del petrolio si sono avvicinati ai minimi da più mesi, poiché le persistenti preoccupazioni per l’indebolimento della domanda sulla scia di prospettive economiche peggiorate hanno oscurato alcuni dati economici positivi provenienti da Cina e Stati Uniti. Cancellando i guadagni precedenti, i future sul greggio Brent sono scesi dello 0,3%, a $ 94,65 al barile. Il greggio US West Texas Intermediate era a $ 88,51 al barile, in calo dello 0,5%.

La scorsa settimana i prezzi del Brent all’inizio del mese hanno toccato il minimo da febbraio, crollando del 13,7% e registrando il loro calo settimanale più grande da aprile 2020, mentre il WTI ha perso il 9,7%, poiché le preoccupazioni per una recessione hanno pesato sui prezzi. “L’azione sui prezzi della scorsa settimana non ha lasciato dubbi sul fatto che le preoccupazioni della domanda guidate dalla recessione hanno preso il sopravvento sui timori dell’offerta. Si potrebbe persino arrivare a dire che il premio di guerra è svanito”, ha affermato l’analista di PVM Stephen Brennock.

Gli ottimi dati mensili sull’occupazione hanno sostenuto il mercato venerdì, ma hanno anche aumentato le possibilità che la Fed continui i suoi aggressivi aumenti dei tassi di interesse fino a settembre, rallentando ulteriormente la crescita nella più grande economia mondiale, già in recessione tecnica.

Domenica, anche la Cina ha sorpreso i mercati, con una crescita delle esportazioni più rapida del previsto. Secondo i dati doganali, il paese, che è il principale importatore mondiale di greggio, ha portato 8,79 milioni di barili al giorno di greggio a luglio, in aumento rispetto al minimo di quattro anni a giugno, ma comunque il 9,5% in meno rispetto a un anno prima.

In Europa, le esportazioni russe di greggio e prodotti petroliferi proseguono, in vista di un imminente embargo dall’Unione Europea, che entrerà in vigore il 5 dicembre.

La domanda di benzina negli Stati Uniti continua a indebolirsi, nonostante il calo dei prezzi alla pompa e le scorte in aumento. Il settore dell’energia pulita negli Stati Uniti ha ricevuto una spinta dopo che il Senato domenica ha approvato un progetto di legge da 430 miliardi di dollari.

La situazione è molto tesa e un ulteriore calo dei prezzi del petrolio potrebbe allentare le pressioni inflazionistiche, dato che l’aumento dei tassi di carburante è stato il maggiore contributo all’inflazione quest’anno.

L’attenzione ora si sposta su una serie di dati chiave sull’inflazione provenienti da Stati Uniti, Cina e zona euro, in arrivo entro la fine della settimana. Dati migliori del previsto potrebbero alimentare più preoccupazioni per l’aumento della stretta monetaria da parte della Fed, trascinando al ribasso i prezzi del petrolio.

La ripresa dei colloqui con l’Iran

Ha pesato sui prezzi del petrolio anche la ripresa dei colloqui indiretti tra Teheran e Washington a Vienna alla fine della scorsa settimana sul rilancio dell’accordo nucleare iraniano del 2015, che potrebbe potenzialmente vedere il ritorno del petrolio iraniano sul mercato globale. Questi colloqui erano ripresi in un’atmosfera “seria”, secondo l’inviato russo, con Teheran che avrebbe lasciato cadere un grosso ostacolo: la sua richiesta di rimuovere le sue Guardie Rivoluzionarie dall’elenco delle sanzioni statunitensi.”La ripresa dei colloqui sul nucleare iraniano è un potenziale rischio al ribasso per il prezzo del petrolio, data la capacità del paese di aumentare rapidamente la produzione se viene raggiunto un accordo”, ha affermato Craig Erlam, analista di Oanda. “Per non parlare delle sue grandi riserve di petrolio e gas. Apparentemente potrebbe essere raggiunto un accordo in pochi giorni, anche se quest’anno ne abbiamo sentito parlare spesso”.

Goldman Sachs ottimista sul petrolio

Intanto Goldman Sachs in un suo studio è convinta che “anche in presenza di choc quali recessione, politica cinese zero-Covid e settore immobiliare, rilascio delle riserve strategiche Usa e produzione russa in ripresa ben al di sopra delle aspettative” rimangono “forti le ragioni per un aumento dei prezzi del petrolio“. La ricerca segnala come “i prezzi del Brent siano diminuiti del 25% dall’inizio di giugno, spinti dalla bassa liquidità commerciale e da un crescente muro di preoccupazioni”. Il rapporto evidenzia come il mercato rimanga “in una fase di disavanzo più ampio di quanto ci si aspettasse negli ultimi mesi”.