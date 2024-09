Petrolio: prezzi giù ai minimi dell’anno, WTI sotto i $70

Prosegue la fase discendente delle quotazioni del petrolio. L’oro nero è scivolato ai minimi dall’inizio dell’anno in scia alle preoccupazioni sulla tenuta della domanda: il Wti con consegna ad ottobre scende sotto i 70 dollari al barile e passa di mano a 69,96 dollari con un calo dello 0,54% mentre il Brent con consegna a novembre è scambiato a 73,41 dollari al barile con una flessione dello 0,46%.

Le cause della caduta

Il calo dei prezzi del petrolio è il risultato di diversi eventi. A partire dal rallentamento dell’economia cinese, che fa crescere i timori sulla tenuta della domanda di greggio.

“Uno dei dati che ha alimentato queste preoccupazioni è stato il dato l’ISM PMI manifatturiero statunitense di agosto che, sebbene in progresso, è risultato inferiore alle attese (47,2 contro il 47,5 previsto). Ma sono stati i dettagli a fare la differenza: il saldo tra ordini e inventari è entrato in territorio negativo, un segnale anticipatore poco incoraggiante per la produzione manifatturiera. Le recenti contrazioni osservate in Cina e in Europa si sono ora estese anche agli Stati Uniti, rafforzando i timori di un rallentamento globale” ha spiegato Gabriel Debach, market analyst di eToro, aggiungendo che ” i mercati petroliferi sono stati a lungo condizionati dalla debolezza della domanda cinese, tanto che molti investitori sembrano ignorare non solo i rischi geopolitici, ma anche i segnali di tensione nei fondamentali, come la continua riduzione delle scorte globali. Anche gli sviluppi in Libia, che hanno portato a un crollo della produzione di 600mila barili al giorno, sono stati in gran parte ignorati dal mercato e subito vagliati sulla scia di un possibile loro ritorno”.

In una nota pubblicata a fine agosto, Goldman Sachs aveva previsto un “forte rallentamento” della domanda di petrolio in Cina, causato anche dal passaggio dal petrolio al gas naturale e all’alimentazione tramite veicoli elettrici. A questo proposito, vale la pena ricordare che la Cina è il più grande importatore di petrolio al mondo e il secondo consumatore.

Opec+ verso aumento produzione

A pesare è anche la decisione dei paesi dell’Opec+ di aumentare la produzione a partire da ottobre. Otto membri dell’OPEC+ hanno in programma di aumentare la produzione di 180.000 barili al giorno in ottobre, come parte di un piano per iniziare a sciogliere l’ultimo strato di tagli alla produzione di 2,2 milioni di bpd, mantenendo altri tagli in vigore fino alla fine del 2025.

Negli Stati Uniti, il consumo di petrolio è intanto rallentato a giugno, raggiungendo i livelli stagionali più bassi dalla pandemia di coronavirus del 2020, come hanno mostrato venerdì i dati della U.S. Energy Information Administration.