Petrolio: nonostante Omicron, analisti vedono petrolio a 100 dollari

Nel frattempo, l’emergere della variante Omicron, secondo le stime diffuse qualche giorno più dell’Agenzia internazionale per l’energia, consentirà alla fornitura di petrolio di superare il ritmo con cui il mondo lo sta consumando, alleviando la carenza di approvvigionamento degli ultimi mesi. Per questa ragione l’Aie ha ridotto, inoltre, di 100.000 barili al giorno le previsioni sull’offerta per il 2022 dai produttori non Opec e le previsioni sulla domanda della stessa quantità, affermando che si aspetta che l’aumento dei casi di coronavirus ostacolerà la ripresa della domanda globale.

“I viaggi aerei e, in particolare, il consumo di carburante per aerei, saranno i più colpiti dalla variante Omicron”, ha sottolineato l’Aie nel suo rapporto mensile di mercato. Ma nel complesso, l’emergere della variante “rallenterà temporaneamente, ma non capovolgerà, la ripresa della domanda di petrolio”.