Petrolio in ripresa dopo gli allentamenti delle restrizioni Covid in Cina

Il petrolio è salito di circa 2 dollari al barile oggi, sulla scia di possibili ulteriori tagli all’offerta da parte dell’Opec+ e dell’allentamento delle restrizioni per il coronavirus in Cina, che hanno alzato la probabilità di un aumento della domanda da parte del primo importatore mondiale di greggio.

Il greggio è stato sostenuto anche dalla debolezza del dollaro, indotta dai dati sulle fabbriche dell’eurozona e dal fatto che il presidente della Federal Reserve ha dichiarato che il ritmo dei rialzi dei tassi d’interesse statunitensi potrebbe essere ridotto. Un dollaro più debole rende il petrolio più conveniente per i detentori di altre valute e tende a sostenere gli asset di rischio.

L’Organizzazione dei Paesi Esportatori di Petrolio (Opec) e gli alleati, si riuniranno il 4 dicembre 2022. Sebbene le fonti abbiano dichiarato mercoledì che un cambiamento di politica è improbabile, alcuni ritengono che non si possa escludere un ulteriore taglio. “Il consenso è per livelli di quota invariati”, ha detto Tamas Varga del broker petrolifero PVM. E ha aggiunto: “Il percepito allentamento delle restrizioni sul Covid cinesi, i dati favorevoli sulle fabbriche della zona euro e la conseguente debolezza del dollaro forniscono un continuo supporto ai prezzi”.

Il Brent era in rialzo del 2,3%, a $88,98 al barile, mentre i future del West Texas Intermediate statunitense sono in rialzo del 2,88%, a $82,87.

L’apparente cambiamento nella strategia zero-Covid della Cina porta a un generale ottimismo sulla ripresa della domanda di petrolio. Le città di Guangzhou e Chongqing hanno annunciato mercoledì un allentamento delle restrizioni. “Anche i segnali provenienti dalla Cina sembrano molto positivi”, ha dichiarato Craig Erlam, di OANDA. “Qualsiasi modesto ammorbidimento della sua politica zero-Covid sarà e dovrebbe essere accolto con favore”.

Entrambi i benchmark petroliferi hanno registrato tre cali settimanali consecutivi, anche se il mercato è rimbalzato fortemente questa settimana dopo aver toccato lunedì il minimo in quasi un anno. Il Brent ha toccato 80,61 dollari, il minimo dal 4 gennaio 2022.

Secondo gli analisti, anche la prospettiva di un abbassamento del tetto del prezzo del petrolio russo sta dando sostegno. Nella mattinata i governi dell’Unione Europea hanno raggiunto un accordo provvisorio su un tetto di 60 dollari per il petrolio russo trasportato via mare, con un meccanismo di aggiustamento per mantenere il tetto al 5% al di sotto del prezzo di mercato, ha dichiarato un diplomatico dell’Ue. Anche il calo delle scorte di greggio negli Stati Uniti, riportato nei dati settimanali, ha sostenuto il rally dei prezzi.