Petrolio in rialzo, l’UE pianifica il blocco del greggio russo

Oggi i prezzi del petrolio sono aumentati, continuando il tono positivo della sessione precedente dopo che l’Unione Europea ha pianificato di porre fine all’importazione di greggio russo e in vista dell’ultimo incontro dei principali produttori.

I future sul greggio statunitense sono saliti dell’1,48% a $ 109,20 al barile, mentre il contratto Brent è salito dell’1,53% a $ 111,84 al barile. Entrambi i benchmark hanno guadagnato più di $5 al barile mercoledì.

I futures RBOB sulla benzina statunitense sono aumentati dello 0,5% a $ 3,6696 al gallone.

La proposta dell’UE, che necessita del sostegno unanime dei 27 paesi del blocco, prevede un embargo sul greggio entro sei mesi e un graduale ritiro delle importazioni di prodotti raffinati entro la fine del 2022.

“C’è il rischio di sanzioni secondarie da parte degli Stati Uniti sul petrolio russo, il che renderebbe difficile per qualsiasi paese acquistare petrolio russo”, hanno affermato gli analisti di ING, in una nota. “Data la rigidità dell’equilibrio tra domanda e offerta, il mercato non sarebbe in grado di far fronte a una perdita quasi completa dell’offerta petrolifera russa, e quindi se dovessimo vederlo, vedremmo prezzi significativamente più alti”.

È improbabile che questa potenziale perdita aggiuntiva dell’offerta globale venga compensata dall’Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio. Questa mattina i delegati dell’OPEC+ hanno riferito che il gruppo ha concordato un altro aumento mensile di 432.000 barili al giorno nel suo obiettivo di produzione per giugno.

Il segretario generale dell’OPEC Mohammad Barkindo ha ribadito che non è possibile per altri produttori sostituire l’offerta russa, ma ha espresso preoccupazione per il rallentamento della domanda di carburanti per trasporti e prodotti petrolchimici nel principale importatore mondiale, la Cina, a causa del prolungato blocco del COVID-19.

“Sebbene possano essere d’accordo su questo aumento, in pratica è improbabile che il gruppo raggiunga questo obiettivo. Da diversi mesi ormai, i membri dell’OPEC+ non sono all’altezza dei livelli di produzione concordati, con interruzioni e mancanza di investimenti nei campi che pesano sulla produzione”, ha aggiunto ING.

È probabile che ciò assicuri che i prezzi rimangano elevati, date le preoccupazioni per l’indebolimento della domanda cinese, poiché il più grande importatore di greggio lotta per contenere la sua epidemia di COVID più grave dalla fine del 2019.

Preoccupa la domanda di petrolio in Cina

Milioni di persone sono in lockdown a Shanghai, il centro finanziario del paese, per più di un mese e Pechino spera che test di massa e la chiusura di molti dei suoi sistemi di trasporto isoleranno il virus prima che si diffonda.

Un’indagine ha mostrato che l’attività del settore dei servizi in Cina si è contratta al secondo tasso più ripido mai registrato nell’aprile 2022, suggerendo che le misure pandemiche in atto stanno già avendo un impatto molto negativo sull’attività economica del paese.

Gli ultimi dati sulle scorte statunitensi dell’Energy Information Administration, pubblicati mercoledì, hanno mostrato che le scorte di greggio sono aumentate di 1,2 milioni di barili la scorsa settimana, dopo che più petrolio è stato rilasciato dalle riserve strategiche.

Nel settore privato, la major britannica Shell ha registrato un utile record nel primo trimestre di 9,13 miliardi di dollari, favorito dall’aumento dei prezzi del petrolio e del gas, anche dopo aver svalutato 3,9 miliardi di dollari a seguito della sua decisione di uscire dalle operazioni in Russia.