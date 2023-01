Petrolio in forte rialzo per l’ottimismo sulla Cina

I prezzi del petrolio sono saliti oggi sulla scia delle speranze di un miglioramento delle prospettive economiche globali e del la preoccupazione per l’impatto delle sanzioni sulla produzione di greggio russo, che hanno prevalso su un aumento superiore alle attese delle scorte statunitensi di greggio e carburante.

Al momento della stesura di questo articolo, i future sul greggio Brent in scadenza a marzo sono saliti dell’3,25%, a $ 82,70 al barile. I future sul greggio West Texas Intermediate (WTI) con scadenza a febbraio sono aumentati dell’3,31%, a $ 77,61. Entrambi i contratti hanno registrato guadagni lunedì e martedì, rimbalzando da una forte svendita nella prima settimana del 2023.

Le azioni globali sono salite leggermente nella sessione di oggi, nella speranza che i dati sull’inflazione e sugli utili statunitensi previsti giovedì indichino un’economia resiliente e un ritmo più lento degli aumenti dei tassi di interesse. Se l’inflazione scendesse al di sotto delle aspettative, ciò farebbe scendere il dollaro, hanno detto gli analisti, il che potrebbe aumentare la domanda di petrolio perché rende la merce più economica per gli acquirenti che detengono altre valute.

Parte dell’ottimismo del mercato è stato attribuito alla riapertura della sua economia da parte del principale importatore di petrolio, la Cina, dopo la fine dei severi limiti del COVID-19, ha affermato Craig Erlam, analista di mercato senior presso OANDA a Londra.

“La Cina potrebbe riprendersi con forza, soprattutto se sostenuta da stimoli monetari e fiscali. Le banche centrali potrebbero scoprire di avere spazio per tagliare i tassi se l’inflazione scendesse in modo sostanziale e le economie fossero in recessione. (Anche) la produzione russa potrebbe essere ridotta poiché le sanzioni hanno il loro tributo”.