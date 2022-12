Petrolio in calo dopo il rialzo dei tassi

Oggi i prezzi del petrolio sono scesi di circa il 2%, poiché i trader sono preoccupati per le prospettive della domanda di carburante a causa di un dollaro più forte e di ulteriori aumenti dei tassi di interesse da parte delle banche centrali globali. Dopo essere saliti per tre giorni consecutivi, i future sul Brent hanno sono scesi del 2%, a $ 81,01 al barile, mentre il greggio US West Texas Intermediate (WTI) ha perso fino al 2,3%, arrivando a $ 75,51. L’analista di CMC Markets Tina Teng ha commentato:

“Il prezzo del petrolio è sotto pressione oggi poiché la guida aggressiva della Fed per la sua politica monetaria ha suscitato rinnovate preoccupazioni sulla crescita economica, aumentando il dollaro Usa e abbassando i prezzi delle materie prime”

Un dollaro Usa più forte rende il petrolio più costoso per coloro che utilizzano altre valute. Mercoledì scorso il presidente della Federal Reserve Jerome Powell ha dichiarato che la banca centrale degli Stati Uniti innalzerà ulteriormente i tassi di interesse il prossimo anno, anche se l’economia scivolerà verso una possibile recessione. Questa mattina anche la Bce e la Bank of England hanno alzato i tassi di interesse di 50 punti base per combattere l’inflazione.

In Cina, la seconda economia più grande del mondo, ha perso più vigore a novembre a causa del rallentamento della produzione industriale e del calo esteso delle vendite al dettaglio, le letture peggiori in sei mesi, ostacolate dall’aumento dei casi di Covid-19.

Gli analisti tecnici hanno affermato che il mercato si aspetta che i prezzi del petrolio siano più alti in futuro, il che potrebbe spingere le aziende energetiche a compiere il passo ribassista di spostare più petrolio allo stoccaggio fintanto che il prezzo futuro più alto copre il costo di stoccaggio di quel carburante. Le scorte di petrolio greggio degli Stati Uniti sono salite di oltre 10 milioni di barili la scorsa settimana, il massimo dal marzo 2021, ha affermato l’Energy Information Administration.

L’export di petrolio russo è ai massimi, ma le entrate sono ridotte

I prezzi del petrolio più bassi e gli sconti più elevati per il petrolio russo hanno fatto diminuire le entrate petrolifere della Russia a novembre, nonostante i volumi di esportazione più elevati dall’aprile di quest’anno, ha dichiarato mercoledì l’Agenzia internazionale per l’energia (AIE).

Il mese scorso, le esportazioni totali di petrolio dalla Russia sono aumentate di 270.000 barili al giorno da ottobre a 8,1 milioni di barili a novembre, spinte dall’aumento delle esportazioni di diesel, ha affermato l’AIE nel suo rapporto sul mercato petrolifero di dicembre. Le esportazioni russe di gasolio sono aumentate di 300.000 barili al giorno a 1,1 milioni di barili a novembre, due mesi prima dell’embargo dell’Ue sulle importazioni marittime di prodotti russi.

Le esportazioni russe totali a novembre si sono attestate ai livelli più alti dall’aprile 2022, ha affermato l’AIE. Tuttavia, i ricavi delle esportazioni di petrolio della Russia sono diminuiti di $ 700 milioni a $ 15,8 miliardi a causa di sconti più ampi sul greggio russo e prezzi internazionali più bassi del greggio, secondo le stime dell’AIE. Ha aggiunto l’agenzia: