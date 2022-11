Petrolio, i prezzi restano stabili. Preoccupa la Cina

I prezzi del petrolio sono rimasti stabili venerdì a causa della scarsa liquidità del mercato, chiudendo una settimana segnata dalle preoccupazioni per la domanda cinese e dalle contrattazioni su un prezzo massimo occidentale per il petrolio russo.

I futures sul greggio Brent sono diminuiti dello 0,13% (al momento della redazione di questo articolo), per essere scambiati a 85,672 dollari al barile, dopo aver ripercorso alcuni guadagni precedenti. I future sul greggio US West Texas Intermediate (WTI) sono scesi dello 0,1%, a 77,86 dollari al barile. Entrambi i contratti erano diretti verso il loro terzo calo settimanale consecutivo dopo aver toccato i minimi di 10 mesi questa settimana.

La struttura del mercato del Brent implica che la domanda attuale si stia attenuando, definita dai prezzi dei contratti front-month scambiati al di sopra dei contratti per la consegna successiva, i quali si sono notevolmente indeboliti nelle ultime sessioni.

La Cina, il principale importatore di petrolio al mondo, ha riportato nella giornata di oggi un nuovo record giornaliero di infezioni da COVID-19, mentre le città di tutto il paese hanno continuato ad applicare misure di mobilità e altri limiti per controllare i focolai. Ciò sta iniziando a colpire la domanda di carburante, con il traffico in calo e una domanda di petrolio implicita di circa 1 milione di barili al giorno inferiore alla media.

Nel frattempo, i diplomatici del G7 e dell’Unione Europea hanno discusso di un limite massimo del prezzo del petrolio russo tra $ 65 e $ 70 al barile, ma non è stato ancora raggiunto un accordo prima dei colloqui che dovrebbero riprendere questa sera. L’obiettivo è limitare le entrate per finanziare l’offensiva militare di Mosca in Ucraina senza sconvolgere i mercati petroliferi globali, ma il livello proposto è sostanzialmente in linea con quanto stanno già pagando gli acquirenti asiatici.

Le negoziazioni dovrebbero rimanere caute in vista di un accordo sul prezzo massimo, che dovrebbe entrare in vigore il 5 dicembre 2022, quando prenderà il via un divieto dell’UE sul greggio russo, e in vista della prossima riunione dell’Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio e alleati il 4 dicembre.

Analisi tecnica del petrolio Brent

Il petrolio Brent viene scambiato in ribasso dello 0,13%, con il prezzo che si appresta di poco oltre il livello a 86 dollari (zona gialla), il che supporta la continuazione del trend rialzista previsto per oggi, in attesa di ulteriori possibili rialzi per dirigersi verso il nostro obiettivo principale a 89,50. Tuttavia, ricordiamoci che la continuazione del trend rialzista dipende dalla stabilità del prezzo al di sopra 83,50.