Balzo petrolio, sotto attacco lo snodo più importante al mondo

L’azionario avanza dall’una all’altra sponda dell’Atlantico, ignorando una serie di nuove tensioni geopolitiche. I titoli di Stato americani ed europei scambiano in rialzo e il petrolio rimbalza dopo che due imbarcazioni petrolifere sono state danneggiate nello Stretto di Hormuz, alimentando i dubbi sulle capacità dell’offerta di tenere il passo della la domanda.

L’indice azionario paneuropeo Stoxx Europe 600 ha aperto in rosso sulla scia delle perdite viste in Asia, ma ha poi invertito rotta. I contratti sui principali indici della Borsa Usa si spingono in rialzo. La cautela continua a regnare sovrana nelle sale operative, tuttavia, con i Treasuries Usa – considerati un porto sicuro – che continuano a essere richiesti così come i Bond europei dei paesi più virtuosi.