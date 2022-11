Petrolio, Goldman Sachs abbassa le previsioni sul prezzo

Goldman Sachs ha abbassato le sue previsioni sul prezzo del petrolio di 10 dollari a 100 dollari al barile per il quarto trimestre del 2022, citando le crescenti preoccupazioni per il Covid-19 in Cina e la mancanza di chiarezza sul piano del G7 per limitare i prezzi del petrolio russo.

“Il mercato ha ragione ad essere preoccupato per i fondamentali futuri, a causa dei significativi casi di Covid in Cina e della mancanza di chiarezza sull’implementazione del limite di prezzo del G7”, hanno affermato in una nota gli economisti di Goldman, incluso Jeffrey Currie, aggiungendo che ulteriori blocchi in Cina equivarrebbe ai profondi tagli alla produzione imposti dall’OPEC+ di 2 milioni di barili al giorno.

Il punto sul petrolio

Il petrolio è salito martedì dopo che il principale esportatore dell’Arabia Saudita ha affermato che l’Opec+ sta mantenendo i tagli alla produzione e potrebbe adottare ulteriori misure per bilanciare il mercato, superando le preoccupazioni sulla recessione globale e le preoccupazioni per l’aumento del numero di casi di Covid-19 in Cina.

Lunedì anche il ministro dell’Energia dell’Arabia Saudita, il principe Abdulaziz bin Salman, è stato citato dall’agenzia di stampa statale Spa per aver smentito un’indiscrezione del “Wall Street Journal” secondo cui l’Opec sta prendendo in considerazione l’aumento della produzione; ciò ha fatto scendere i prezzi di dell’oro nero di oltre il 5%.

Il greggio Brent è salito dell’1,75%, a $ 88,98. Il greggio US West Texas Intermediate (WTI) è salito dell’1,65%, a $ 81,36. “Il fatto che l’Arabia Saudita abbia negato che ci sia stata alcuna discussione su un aumento dell’offerta di petrolio con l’Opec e i suoi alleati ha sostenuto il mercato oggi”, ha detto l’analista di Avatrade Naeem Aslam.

Il gruppo ha deciso di tagliare la produzione di 2 milioni di barili al giorno durante la riunione del mese scorso. “Sarebbe una strana mossa da parte dell’Opec+ aumentare l’offerta quando c’è ancora così tanta incertezza sulla domanda e mentre c’è ancora così poca chiarezza su quale sarà il pieno impatto del divieto dell’Ue sul petrolio russo”, hanno riferito gli analisti di ING.

Gli Emirati Arabi Uniti, un altro grande produttore dell’Opec, hanno negato di tenere colloqui sulla modifica dell’ultimo accordo Opec+, mentre il Kuwait ha affermato che non ci sono stati colloqui del genere. L’Algeria ha affermato che non è stata discussa una revisione “improbabile” dell’accordo Opec+. I suoi membri si incontreranno il 4 dicembre 2022, un giorno prima dell’inizio delle misure europee e del G7 in risposta all’invasione russa dell’Ucraina, che potrebbero sostenere il mercato.

Il 5 dicembre 2022 inizierà il divieto dell’Unione europea sulle importazioni di greggio russo, così come un piano del G7 che consentirà ai fornitori di servizi di spedizione di aiutare a esportare petrolio russo, ma solo a prezzi bassi forzati.

“Il rischio critico per una politica di price cap è il potenziale delle ritorsioni russe, che lo trasformerebbero in un ulteriore shock rialzista per il mercato petrolifero”, ha affermato in un rapporto Stephen Innes, managing partner di SPI Asset Management.

Le preoccupazioni per la domanda di petrolio a fronte degli aumenti dei tassi di interesse della Federal Reserve statunitense e delle rigide politiche sul coronavirus in Cina hanno limitato il rialzo. Nella giornata di oggi Pechino ha chiuso parchi, centri commerciali e musei e altre città cinesi hanno ripreso i test per il Covid-19 di massa. Lunedì la capitale cinese ha avvertito che sta affrontando la sfida più severa della pandemia e delle regole inasprite per l’ingresso in città.