Petrolio, entrate di Mosca dall’export ai minimi storici

Nonostante il forte aumento dei prezzi, le entrate dall’export di petrolio e gas per la Russia sono scese ai minimi da quasi un anno. Ad agosto, come riportato da Bloomberg, è stato registrato un calo del 13% rispetto al precedente mese di luglio e del 3,4% rispetto a 12 mesi fa. Utilizzando i dati del ministero delle Finanze russo, Bloomberg ha calcolato che i guadagni del Cremlino derivanti dalla vendita dei suoi combustibili fossili sono diminuiti a 672 miliardi di rubli (11,1 miliardi di dollari): si tratta del livello più basso dal giugno 2021.

Come sta andando il petrolio?

I prezzi del petrolio sono saliti oggi, ma continuano a pesare le preoccupazioni sulla domanda, innescate dalla prospettiva di ulteriori aumenti dei tassi di interesse nel tentativo di contrastare l’aumento dell’inflazione in Europa e negli Stati Uniti. I future sul greggio Brent sono in rialzo dell’ 1,63% a 94,67 dollari al barile. Il greggio US West Texas Intermediate (Wti) è sceso dell’ 1,84%, a 88,92 dollari.

Il capo economista della Banca centrale europea (Bce), Philip Lane, oggi ha ribadito l’impegno della banca a continuare ad aumentare i tassi di interesse, concentrandosi sull’inflazione. L’aumento dei prezzi dell’energia rimane una “forza trainante dominante dell’inflazione” nella zona euro, ha affermato Lane.

I dati sull’inflazione Usa di ieri hanno deluso le speranze che la Federal Reserve possa ridurre la sua politica di inasprimento dei tassi nei prossimi mesi. I funzionari della Fed si incontreranno martedì e mercoledì prossimi, con un’inflazione molto al di sopra dell’obiettivo del 2% della banca centrale statunitense.

L’Agenzia internazionale per l’energia (Iea), nel frattempo, prevede che l’aggravarsi del rallentamento economico e l’indebolimento dell’economia cinese provocheranno un calo della domanda mondiale di petrolio nel quarto trimestre dell’anno.

La crescita della domanda globale di petrolio subirà però un forte rimbalzo il prossimo anno, quando la Cina allenterà i lockdown, ha affermato l’Agenzia internazionale per l’energia. Le prospettive conservano una visione relativamente rialzista per una crescita robusta il prossimo anno, nonostante i venti contrari economici. Per il 2023, la crescita è fissata a 2,1 milioni di barili al giorno, principalmente grazie alle speranze di ripresa in Cina.

I timori di una riduzione della domanda dalla Cina

I lockdown dovuti al coronavirus in Cina stanno riducendo la domanda di carburante del più grande importatore di petrolio del mondo.

Tuttavia, alcuni elementi rialzisti del rapporto Iea limitano il calo dei prezzi. Tra questi, le aspettative di un passaggio diffuso dal gas al petrolio, stimato in una media di 700.000 barili al giorno da ottobre 2022 a marzo 2023, il doppio del livello di un anno fa. La Iea ha anche affermato che le scorte globali sono diminuite di 25,6 milioni di barili a luglio.

Il rapporto segue le previsioni di martedì dell’Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio (Opec) di una robusta crescita della domanda globale di petrolio nel 2022 e nel 2023, citando i segnali che le principali economie stiano andando meglio del previsto, nonostante sfide come l’aumento dell’inflazione.

“L’Opec continua a vedere l’economia globale con occhiali colorati, nonostante la minaccia di recessione in diverse economie chiave”, ha affermato Stephen Brennock del broker petrolifero PVM. Dal lato dell’offerta, le scorte di greggio statunitensi sono aumentate di circa 6 milioni di barili nella settimana terminata il 9 settembre, secondo i dati dell’American Petroleum Institute.