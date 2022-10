Petrolio: crollano i prezzi, pesano i timori di recessione

I prezzi del petrolio sono scesi oggi, chiudendo una settimana difficile con una nota negativa sui timori che un rallentamento economico globale e ulteriori restrizioni per il Covid in Cina colpiranno gravemente la domanda.

I future sul greggio statunitense sono calati dell’2,63% a $ 86,69 al barile, mentre il contratto Brent è sceso dell’2,26% a 92,30 dollari.

Entrambi i benchmark sono in procinto di scendere di oltre il 5% questa settimana poiché i segni di una recessione globale e una politica monetaria più restrittiva minacciano di indebolire il consumo energetico.

I dati sull’inflazione statunitense pubblicati giovedì sono stati superiori alle attese e hanno consolidato le aspettative secondo cui la Federal Reserve aumenterà i tassi di interesse di 75 punti base al suo prossimo incontro e probabilmente all’ultimo incontro del 2022, rallentando la crescita della più grande economia del mondo.

La prova di questo rallentamento è venuta sotto forma degli ultimi dati sulle vendite al dettaglio negli Stati Uniti, che a settembre sono rimasti piatti in termini nominali, al di sotto delle aspettative e sottolineando ancora una volta la pressione sul potere di spesa dei consumatori a causa dell’elevata inflazione.

Inoltre, i dati hanno mostrato che le scorte di greggio statunitensi sono aumentate di 9,88 milioni di barili più del previsto la scorsa settimana. Sebbene la maggior parte di questo aumento sia stata determinata da un forte prelievo dalla Strategic Petroleum Reserve da parte del governo statunitense, l’aumento delle scorte suggerisce un rallentamento della domanda.

“Sebbene, prendendo in considerazione i rilasci di SPR, le scorte totali di petrolio greggio negli Stati Uniti sono aumentate di soli 2,2 milioni di barili, la grande produzione commerciale è stata principalmente guidata da un forte calo delle esportazioni di petrolio greggio”, hanno affermato gli analisti di ING, in una nota.

I persistenti focolai di Covid in Cina minacciano anche la domanda di greggio nel più grande importatore mondiale, con il governo che mantiene la sua rigida politica di controllo e repressione. Il governo cinese potrebbe non allontanarsi dalla sua politica Covid Zero fino alla seconda metà del 2023, secondo il Fondo monetario internazionale, il che probabilmente significherà che la crescita economica cinese probabilmente rallenterà fino al 3,2% quest’anno, al di sotto dell’obiettivo ufficiale del governo del 5,5%.

Tagli sulle previsione di crescita da parte dell’Aie

Il calo di questa settimana del prezzo del petrolio segue la decisione della scorsa settimana dell’Organizzazione dei Paesi Esportatori di Petrolio e dei suoi alleati, noti come Opec+, di ridurre la produzione per far salire i prezzi. Ciò si tradurrà probabilmente in un taglio di 1 milione di barili al giorno, stima l’Aie. Arabia Saudita e Stati Uniti, nel frattempo, si sono scontrati sulla decisione, criticata giovedì dall’Agenzia internazionale per l’energia (Aie), con l’organizzazione con sede a Parigi che ha tagliato le sue previsioni sulla domanda di petrolio per questo e il prossimo anno, avvertendo di una potenziale recessione globale. “L’implacabile deterioramento dell’economia e l’aumento dei prezzi innescato da un piano dell’Opec+ di tagliare l’offerta stanno rallentando la domanda mondiale di petrolio”, ha affermato l’Aie. “Con le incessanti pressioni inflazionistiche e gli aumenti dei tassi di interesse, l’aumento dei prezzi del petrolio potrebbe rivelarsi il punto di svolta per un’economia globale già sull’orlo della recessione”.