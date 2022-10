L’inflazione fa tremare Wall Street

Le speranze degli investitori che l’inflazione avesse raggiunto il picco massimo, facendo presagire un atteggiamento più da colomba da parte della Fed, sono state deluse dall’odierno dato sul Cpi di settembre, che si è rivelato superiore alle aspettative del mercato. Sebbene grazie al calo dei prezzi della benzina l’inflazione complessiva sia scesa marginalmente all’8,2% su base annua.

Il Core CPI, che elimina la volatilità dei prezzi di cibo e carburante, ha guadagnato il 6,6% il mese scorso, rispetto alle stime di un aumento del 6,5%. Il dato è stato molto più alto di un aumento del 6,3% ad agosto ed è poco confortante per gli investitori e per la Fed. Anche escludendo l’aumento dei costi degli alloggi, indicatore tardivo di un mercato immobiliare che si sta raffreddando sotto la pressione dell’aumento dei tassi ipotecari, i prezzi dei servizi sono in crescita e sono più alti del 6,8% rispetto a un anno fa. Molti avevano sperato che, con la ripresa delle catene di approvvigionamento interrotte dalla Covid, l’inflazione dei beni sarebbe scesa costantemente, ma sembra essere bloccata intorno al 7%.

I dati di oggi sull’inflazione, che fanno seguito al rapporto sugli stipendi di venerdì scorso rivelatosi più solidi del previsto, suggella la possibilità di un quarto rialzo consecutivo dei tassi di 75 punti base da parte della Fed nella prossima riunione del 2 novembre.

A seguito del dato sull’inflazione, gli investitori stanno alzando le loro aspettative sul punto di arrivo dei tassi della Fed vicino al 5% nella prima metà del prossimo anno e i rendimenti dei Treasury stanno salendo, mentre le azioni stanno crollando a nuovi minimi. Questa sofferenza per Wall Street è purtroppo un’anticipazione di quella che vivrà Main Street, ossia l’economia reale, in quanto l’inflazione persistente manterrà i tassi di interesse più alti più a lungo. Mace M. McCain, chief investment officer di Frost Investment Advisors, commenta:

“Avremmo sperato di vedere una certa moderazione dell’inflazione e non lo stiamo vedendo a questo punto. Non c’è proprio nulla che dissuada la Fed dal loro percorso”.

Il dato sull’inflazione segue quelli di mercoledì che hanno mostrato che i prezzi alla produzione negli Stati Uniti sono aumentati più del previsto a settembre, spingendo i trader di future sui tassi di interesse statunitensi a quotare una quota vicina al 91% di un quarto aumento consecutivo di 75 punti base da parte della Fed alla riunione del prossimo mese, con alcuni che hanno anche scontato una probabilità del 9% di un aumento di 100 punti base.

I verbali della riunione della banca centrale del mese scorso hanno mostrato che i politici concordano sulla necessità di mantenere una posizione politica più restrittiva e il presidente della Fed Jerome Powell ha promesso che “continueranno a farlo finché non saremo sicuri che il lavoro sarà fatto”.

La Fed non mostra segni di cedimento nella sua lotta contro l’inflazione, portando grande volatilità del mercato negli ultimi mesi e innescando una vendita di azioni tecnologiche sensibili ai tassi,

I mercati sono saliti brevemente all’inizio della giornata dopo la notizia che il governo Truss sta valutando di apportare modifiche al suo piano fiscale che aveva spaventato i mercati finanziari globali quando era stato annunciato il mese scorso.

I conti del terzo trimestre aiuteranno anche a determinare l’impatto dei prezzi più elevati sui risultati aziendali, con gli analisti che ora prevedono che i profitti per le società S&P 500 siano aumentati solo del 4,1% rispetto a un anno fa, molto inferiore a un aumento dell’11,1% previsto all’inizio di luglio, secondo i dati Refinitiv IBES.