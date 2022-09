Petrolio ai minimi da 8 mesi. Recessione in vista?

I prezzi del petrolio sono crollati di circa il 5% al ​​minimo di otto mesi oggi, quando il dollaro Usa ha raggiunto il suo massimo da oltre due decenni, a causa dei timori che l’aumento dei tassi di interesse possa far precipitare le principali economie in recessione. I future sul Brent sono scesi del 5,01% a $ 85,93 al barile, mentre il greggio US West Texas Intermediate (WTI) è sceso del 5,5% a $ 78,91.

Ciò pone entrambi i benchmark in territorio tecnicamente di ipervenduto, con il WTI sulla buona strada per la sua chiusura più bassa dal 10 gennaio e il Brent dal 13 gennaio. Durante la settimana, il WTI è sceso di circa il 7% e il Brent di circa il 6%. Si tratta della quarta settimana consecutiva di ribassi per i benchmark, la prima volta da dicembre.

Dopo che la Federal Reserve degli Stati Uniti ha alzato i tassi di interesse di ben 75 punti base mercoledì, le banche centrali di tutto il mondo hanno seguito l’esempio con rialzi propri, aumentando il rischio di rallentamenti economici.

“Il mercato del greggio è sottoposto a forti pressioni di vendita poiché il dollaro USA mantiene una forte traiettoria al rialzo in mezzo a una maggiore riduzione della propensione al rischio”, hanno affermato gli analisti della società di consulenza energetica Ritterbusch and Associates.

Il dollaro Usaè sulla buona strada per la sua chiusura più alta contro un paniere di altre valute dal maggio 2002. Un dollaro forte riduce la domanda di petrolio rendendo il carburante più costoso per gli acquirenti che utilizzano altre valute.

Un sondaggio ha mostrato che la flessione dell’attività commerciale nella zona euro è peggiorata a settembre, suggerendo che la recessione incombe poiché i consumatori frenano la spesa per far fronte all’aumento dei prezzi dell’energia e i governi sollecitano la conservazione a seguito delle mosse della Russia per tagliare l’approvvigionamento energetico europeo.

Oggi le azioni globali hanno toccato il minimo da due anni, mentre l’indice del dollaro ha raggiunto il livello più alto degli ultimi due decenni, esercitando pressioni al ribasso sul petrolio. I rendimenti dei titoli di stato britannici sono aumentati in risposta ai piani del governo di ridurre le tasse e la sterlina è scivolata al minimo di 37 anni rispetto al dollaro, stimolando le vendite in altre valute.

Dal lato dell’offerta, gli sforzi per rilanciare l’accordo nucleare iraniano del 2015 si sono arenati poiché Teheran insiste sulla chiusura delle indagini dell’organismo di controllo nucleare delle Nazioni Unite, ha affermato un alto funzionario del Dipartimento di Stato americano, attenuando le aspettative di una ripresa delle esportazioni di petrolio greggio iraniano.