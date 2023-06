Si riapre il dibattito sul futuro delle pensioni. Oggi il governo e le parti sociali si incontrano: il peggior nemico contro il quale devono combattere è il tempo. A fine anno scade Quota 103 e la preoccupazione maggiore è il ritorno alla Legge Fornero. Continua il pressing dei sindacati, che chiedono una riforma con la quale superare definitivamente il vecchio sistema previdenziale e che permetta una maggiore flessibilità ai lavoratori che vogliono uscire dal mondo del lavoro. Sul tavolo c’è l’ipotesi – o la speranza – che si possa continuare ad uscire a 62 anni d’età con 41 di contributi.

Ad essere completamente scomparsa dal Def, nel corso del mese di aprile, è Quota 41. Ricordiamo che questa misura permette di andare in pensione con 41 anni di contributi, a prescindere dall’età anagrafica dei diretti interessati. Questa soluzione rimane uno degli obiettivi del Governo per questa legislatura, ma al momento mancano le coperture finanziarie. Ma vediamo nel dettaglio su cosa verteranno i confronti tra le parti.

Pensioni, il futuro di Quota 103 e Quota 41

Quota 103 è destinata a sparire entro il 31 dicembre 2023. Il governo Meloni si trova nella situazione di dover presentare ai sindacati una proposta su come uscire anticipatamente dal lavoro anche nel corso del prossimo anno. L’idea che si sta facendo avanti è quella di prorogare per un altro anno di Quota 103: questa misura, che è stata introdotta dal governo Draghi, prevede l’uscita a 62 anni di età con 41 di contributi.

La stessa deadline è stata fissata anche per Ape Sociale e per Opzione Donna. Le scelte che prenderà il governo, comunque vada, si andranno a basare sulle indicazioni che dovrebbero arrivare, nel corso delle prossime settimane, dal confronto con i sindacati, il Ministero del Lavoro e i dati provenienti dall’Osservatorio sulla valutazione della spesa previdenziale. Tra le ipotesi al vaglio ci sarebbe quella di un bis per Quota 103, con qualche integrazione, che darebbe la possibilità di mantenere la soglia anagrafica minima per accedere alla pensione, che rimarrebbe ferma a 62 anni,

Altri nodi da sciogliere sono quelli relativi all’Ape Sociale e ad Opzione Donna. La prima potrebbe essere estesa, mentre per la seconda i sindacati premono di tornare alla versione precedente, dato che adesso la misura è riservata alle lavoratrici con una ridotta capacità lavorativa, alle caregiver e alle dipendenti delle aziende in crisi

Per il momento, il governo Meloni – almeno attraverso il Def approvato ad aprile, non fornisce alcune indicazioni relativamente a Quota 41. L’introduzione in versione secca, però, risulterebbe troppo costosa: le proiezioni della Ragioneria generale dello Stato, in un certo senso, equivalgono ad una sentenza abbastanza definitiva. Il costo, che oscilla tra i 3 ed i 4 miliardi di euro, non darebbe spazio ad una sua introduzione in versione secca. La Corte dei Conti, tra l’altro, ha sottolineato che Quota 41 è una soluzione al momento non praticabile. Nell’ultimo rapporto, infatti, si legge che “va ricordato che, per il pensionamento anticipato, una forte limitazione all’accesso è determinata non tanto dall’innalzamento del requisito contributivo, quanto di quello anagrafico. Ciò è stato recepito dalle normative delle Quote: Quota 102 (38 anni di anzianità e 64 anni di età) ha generato un esiguo numero di pensionamenti e Quota 103 (41 anni di anzianità e 62 anni di età), che determinerà, in base alle stime, una attenuazione dei flussi in uscita rispetto a quanto si sarebbe realizzato eliminando il vincolo dell’età. Ciò avrebbe determinato effetti finanziari paragonabili a quelli presentati da Quota 100 per la forte presenza di lavoratori che presentano elevata anzianità contributiva e relativamente giovane età”.

Aumenta la spesa per la previdenza

Nel frattempo è destinata ad aumentare la spesa previdenziale. Secondo una recente analisi del Centro Studi Unimpresa, le pensioni in Italia arriveranno a costare 65 miliardi di euro da oggi al 2026, registrando un aumento pari al 22% rispetto al 2022. Il costo totale degli assegni pensionistici si attesterà a 318 miliardi nel 2023, in crescita di 21 miliardi (+7%) sullo scorso anno e il saldo salirà sistematicamente nei tre anni successivi, rispettivamente di 22 miliardi, 10 miliardi e 11 miliardi, per arrivare a quota 362 miliardi a fine 2026.

Secondo il Centro studi di Unimpresa, la spesa per le pensioni si è attestata a 296,9 miliardi nel 2022 (15,6% del pil), arriverà a 317,9 miliardi nel 2023 (15,8%), a 340,7 miliardi nel 2024 (16,2%), a 350,9 miliardi nel 2025 (16,1%), a 361,8 miliardi nel 2026 (16,1%). Questo significa, in altre parole, che nel 2022 si registrerà un aumento pari a 20,9 miliardi (+7,06%), l’anno prossimo di 22,7 miliardi (+71,4%), nel 2025 di 10,2 miliardi (+3%), nel 2026 di 10,9 miliardi (+3,11%).