Pensioni: quando saranno pagati gli assegni di aprile

Mentre sono ancora in pagamento le pensioni di marzo, ci si interroga su quando verranno pagate quelle di aprile, una domanda lecita se si pensa che fino ad oggi in considerazione dello stato di emergenza causato dalla pandemia, il governo ha deciso per un anticipo dei pagamenti, diluito in vari giorni seguendo uno specifico calendario. Il tutto per evitare code e assembramenti.

Ma com’è noto il 31 marzo scade lo stato di emergenza indetto per lo scoppio del Covid, anche se viene stabilito fino alla fine dell’anno per la guerra in Ucraina da parte della Russia, rivolto quindi ad assicurare soccorso e assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale in conseguenza della grave crisi internazionale in atto. Accoglienza dei profughi e armi per l’esercito di Kiev, fondi per studenti e ricercatori ucraini e centrali a carbone pronte a ripartire in qualsiasi momento, se servisse ridurre i consumi di gas sono gli ambiti principali, che tocca il nuovo decreto.

Lo stesso Draghi ha specificato che lo stato di emergenza umanitaria, in vigore fino al 31 dicembre, “ha esclusivamente lo scopo di assicurare il massimo aiuto dell’Italia all’Ucraina” e “non cambia la decisione di porre fine il 31 marzo allo stato di emergenza per il Covid-19”.

Pensioni, quando saranno pagate quelle di aprile

Detto ciò, quello di aprile del 2022 potrebbe essere l’ultimo mese con il classico anticipo e quindi con la turnazione alfabetica.

Ma in attesa di notizie ufficiali, le ipotesi in campo per quanto riguarda il pagamento delle pensioni di aprile 2022, sono tre:

1) quello di marzo potrebbe essere l’ultimo pagamento in Anticipo a turnazioni in base alla lettera del proprio cognome;

2) le Pensioni di Aprile potrebbero essere le prime ad essere pagate senza nessun Anticipo nelle Sedi di Poste Italiane;

3) Inps, Prot. Civile e Poste, potrebbero decidere di continuare ancora con l’accredito scaglionato ed in anticipo a prescindere dall’emergenza Covid.