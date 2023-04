Pensione, ecco i 10 errori da evitare

di Silvia Vianello

Secondo uno studio condotto in 16 diversi Paesi del mondo ci sono vari errori che le persone commettono quando si tratta di investimenti finalizzati alla pensione. Il Natixis Global Retirement Index, giunto alla sua decima edizione, ha esaminato i fattori che hanno guidato la sicurezza della pensione, nonché gli indicatori per godere di una pensione sicura, come l’accesso a servizi finanziari di qualità e a quelli sanitari.

Natixis ha rivelato i seguenti 10 maggiori problemi ed errori commessi dagli investitori pre-pensionati quando si tratta della loro pianificazione pensionistica (uno non esclude l’altro). Le strategie per evitare tutti questi errori esistono, perché non iniziare fin da oggi ad impararle? Eccole

Sottovalutare l’impatto dell’inflazione Sottovalutare quanto a lungo vivrai Sopravvalutare gli introiti da investimenti Essere troppo prudenti negli investimenti Aspettative di rendimento non realistiche Dimenticare di considerare i costi sanitari Mancata comprensione delle fonti di reddito Eccessivo affidamento su benefit e sussidi Sottostima dei costi immobiliari Essere troppo aggressivi negli investimenti

L’articolo integrale è stato pubblicato sul numero di febbraio 2023 del magazine di Wall Street Italia