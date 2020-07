Patrimonio Warren Buffett: le stime aggiornate

L’ultima classifica degli uomini più ricchi al mondo redatta da Bloomberg (Bloomberg Index) lo vede al decimo posto del ranking con un patrimonio personale di 69,2 miliardi di dollari. Stiamo parlando di Warren Buffett, l’investitore e filantropo, numero quattro nella classifica di Forbes dei più ricchi del pianeta.

Buffett è il presidente e il principale azionista di Berkshire Hathaway, il gruppo di investimento che, dal 1953, ha realizzato un guadagno annuo medio del 20,3% in valore di mercato. La società con sede a Omaha (Nebraska) possiede Geico, Clayton Homes e Dairy Queen, e ha quote in Apple, Coca- Cola e American Express.

Recentemente il suo patrimonio ha subito una spallata anche a causa di un’ultima donazione: ha destinato in beneficenza solo pochi giorni fa azioni per 2,9 miliardi di dollari.

La donazione più grande è andata alla Bill & Melinda Gates Foundation per la ricerca di un vaccino contro il coronavirus: dal 2006 Buffett ha donato in beneficenza più di 37 miliardi di dollari.