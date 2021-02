Parallelozero e Pimco, al via la seconda edizione del concorso fotografico Ispa

Al via la seconda edizione del Concorso ISPA – Italian Sustainability Photo Award – il premio fotografico, nato nel 2020 e dedicato ai temi ESG (Environmental, Social and Governance), con l’intento di sensibilizzare l’opinione pubblica sulla sostenibilità, ambientale, sociale e di governance.

Un progetto che vede la collaborazione di due protagonisti: da una parte Parallelozero, agenzia fotogiornalistica internazionale specializzata nella produzione di contenuti visuali per il mondo dell’editoria e del corporate; dall’altra Pimco, tra le principali società di gestione di investimenti obbligazionari al mondo, in veste di main sponsor del concorso.

Per scoprire i vincitori della prima edizione del concorso Ispa clicca qui.

Ispa chiede alla fotografia di raccontare ambiente, società e governance

Pimco crede molto in questo progetto, considerando i criteri economico-finanziari ESG come l’espressione – imprescindibile per una azienda moderna e con lo sguardo sul futuro – di una visione a 360 gradi sullo sviluppo sostenibile, nel segno dell’innovazione, del benessere accessibile, della salvaguardia dell’ambiente e della biodiversità.

Alessandro Gandolfi (nella foto) Managing Director e responsabile per l’Italia di Pimco, conferma: “Il tema ESG oggi è una delle componenti strutturali con cui qualunque business deve fare i conti. In Pimco integriamo i fattori ESG in tutti i nostri processi di analisi del credito, per offrire uno strumento aggiuntivo, indispensabile per prevedere la sostenibilità del business. La sostenibilità ha assunto un ruolo sempre maggiore in tutti gli aspetti della nostra vita, soprattutto in questo ultimo anno caratterizzato dalla pandemia, e il settore finanziario ha la responsabilità e la capacità di sostenere e promuovere un cambiamento positivo. Per tale ragione abbiamo deciso si supportare per il secondo anno consecutivo l’Italian Sustainability Photo Award poiché crediamo sia uno strumento per sensibilizzare ulteriormente l’opinione pubblica sui temi ESG e sulle possibilità che tutti noi abbiamo nelle nostre decisioni di investimento”. Mentre Davide Scagliola, CEO di Parallelozero, sottolinea: “Il successo della prima edizione ci ha confermato l’enorme interesse dei fotogiornalisti verso il tema della sostenibilità. Siamo dunque felici di poter aprire le candidature alla seconda edizione, convinti come sempre che la fotografia sia uno strumento indispensabile nel racconto del reale e nella sensibilizzazione dell’opinione pubblica“.

Il concorso, che nella sua rima edizione ha visto più di 240 fotografi iscritti provenienti da 16 Paesi, e oltre 1.700 scatti valutati, è aperto a tutti i fotografi, sia nazionali che internazionali, senza limiti di età. I progetti (migliore foto e il migliore reportage) saranno valutati da una giuria composta da fotografi, photo editor e giornalisti internazionali e premiati con finanziamenti secondo tre categorie.

Le tre categorie premiate:

• entro il 1 aprile 2021 per partecipare al Grant di 10.000 Euro

• entro il 6 settembre 2021 per il premio Foto singola di 1.500 Euro

• entro il 6 settembre 2021 per il premio Storia fotografica di 3.500 Euro

Le iscrizioni sono aperte sul portale www.ispaward.com . I vincitori saranno annunciati a novembre 2021.