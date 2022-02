Pace fiscale: salta per metà dei rischiedenti. “Bomba sociale” pronta a scoppiare

Una vera e propria bomba sociale è quella che potrebbe esplodere con quasi la metà dei contribuenti che avevano aderito alla pace fiscale e che non sono riusciti a corrispondere entro i termini previsti perdendo i benefici della definizione agevolata.

Così emerge in una risposta parlamentare (n.3-03022) dal sottosegretario al Ministero dell’Economia e delle Finanze Maria Cecilia Guerra in commissione VI del Senato all’interrogazione formulata dal Senatore Emiliano Fenu (M5S). Nel quesito sono state richieste le stime dei contribuenti che al 1 gennaio 2022 non hanno corrisposto le rate della rottamazione ter e saldo e stralcio sospese durante la pandemia e quali siano state le correlate conseguenze economiche in termini di mancato incasso per l’erario.

Ebbene quasi la metà dei contribuenti (il 43%) che avevano aderito alla pace fiscale non sono riusciti a corrispondere i pagamenti entro il maggior termine stabilito al 9 dicembre 2021 (14 dicembre con lieve ritardo) perdendo i benefici della definizione agevolata.

Duro colpo anche per le casse dell’erario. Si stima infatti che 2,45 miliardi di euro di introiti attesi nel 2022 e 2023 non saranno suscettibili di essere riscossi attraverso rottamazione ter e saldo e stralcio.

Forte la preoccupazione espressa dal senatore Emiliano Fenu (capogruppo del M5S in commissione Finanze a Palazzo Madama).

“Il Governo ha risposto in commissione Finanze a una nostra interrogazione perché avevamo timore per una situazione potenzialmente esplosiva per tanti contribuenti che stanno ricevendo cartelle esattoriali essendo anche decaduti dai benefici della rateizzazione. Una condizione proibitiva per tante imprese che si trovano nelle condizioni di non poter pagare i debiti con il fisco e di dover portare i libri in tribunale. I numeri sono molto esplicativi: i contribuenti decaduti dalle rateazioni precedenti e dal saldo e stralcio sono il 43% degli aventi diritto. Ciò comporta l’innesco di una potenziale bomba sociale. Dobbiamo assumere al più presto – ha ribadito Fenu – un provvedimento che consenta a tutti di pagare con più serenità. Dobbiamo riaprire i termini della rottamazione ter e stiamo presentando un emendamento che preveda anche una nuova rottamazione che riteniamo necessaria per superare questa situazione di crisi. Anche il Mef, nella sua relazione, ha confermato il principio che di fronte a questi numeri si devono agevolare i contribuenti”.

Il punto di vista dei professionisti è stato espresso da Angela Perrone, commercialista e revisore dei conti: “Oltre la metà delle rate del saldo e stralcio 2021 non sono state pagate. Questo è un segnale d’allarme assolutamente preoccupante, sinonimo della profonda crisi che attanaglia imprese e cittadini. I commercialisti chiedono l’adozione urgente di un nuovo provvedimento per completare il pagamento della rottamazione ter. Come è stato discusso durante l’ultimo forum nazionale del nostro ordine, il rinvio al 30 giugno 2022 è indispensabile se vogliamo davvero sostenere migliaia di aziende che cercano di superare il momento più drammatico dal dopoguerra ad oggi per il nostro Paese”.