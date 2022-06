Nei tempi di saliscendi dei mercati come quelli odierni, occorrono nervi saldi e un orizzonte d’investimento di lungo periodo. Uno degli strumenti ideali per investire con questo approccio, oltre che con gradualità, è il Pac.

Cos’è il Pac

Il Pac (programma di accumulo di capitale) prevede di effettuare un investimento iniziale di importo limitato, incrementato periodicamente con un importo prefissato, si sceglie cioè di accumulare un capitale in quel mercato in più momenti, a rate. Il programma fa leva sul tempo e sulla resilienza dei mercati per accumulare denaro, adottando un approccio buy and hold. Anziché focalizzarsi sul momento più propizio o meno per investire, il Pac permette di riflettere maggiormente sugli obiettivi d’investimento, confidando nel fatto che il tempo è dalla nostra parte. Basta guardare questo grafico sul mercato azionario americano, che, incurante di tutte le crisi, guerre, recessioni ed epidemie dal 1936 ad oggi, ha avuto un andamento ascendente.

Come sottolineano gli esperti di Fundstore, la piattaforma di fondi online di Banca Ifigest e il primo “supermercato” di fondi di investimento lanciato oltre 20 anni fa, strategicamente il Pac è uno strumento assai valido, in quanto:

riduce il pericolo di trovarsi in un punto di ingresso sfavorevole;

attenua l’impatto delle oscillazioni di portafoglio;

consente di sfruttare le correzioni di Borsa per mediare il prezzo medio di acquisto e posizionarsi meglio nelle fasi rialziste.

“In uno scenario complicato come quello che stiamo attraversando, che il presidente di Goldman Sachs, John Waldron, definisce “il più complicato e dinamico ambiente di investimento che abbia mai visto nella mia carriera”, le caratteristiche di alcuni prodotti di investimento, calibrate nel modo giusto, possono mitigare le condizioni sfavorevoli di un momentum orso del mercato, in attesa di scenari ribassisti, e offrire vantaggiose condizioni in termini sia di costi che di rendimenti agli investitori”, scrive Fundstore.

Oggi sottoscrivere un Pac è diventato inoltre più vantaggioso per i risparmiatori, perchè diverse società hanno deciso di tagliare o azzerare le commissioni di ingresso.

Qualche esempio

Sono almeno 17 le società che stanno investendo risorse, facendosi carico, in tutto o in parte, delle spese amministrative, tra cui Etica sgr, che non prevede alcun addebito delle spese sulle singole rate ma, talvolta, le condizioni di favore vengono applicate solo su prodotti specifici, M&G investments, T- Rowe Price e ancora Allianz, Amundi.

Anima sgr ad esempio “sconta” le spese di apertura solo in riferimento alla famiglia di prodotti lanciati a novembre 2021, mentre Amundi applica questa condizione solo per il perimetro delle SICAV lussemburghesi e per specifici canali distributivi.